Amparo Grisales le respondió a Margarita Rosa por carta que le dedicó y tiró confusa frase

Margarita Rosa de Francisco, que ha estado activa en las diferentes redes sociales desde hace tiempo, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y compartió la carta que le dedicó a Amparo Grisales, publicada en su portal web.

En la misiva, la artista vallecaucana recordó algunos de los mementos más importante que pasaron juntas cuando eran cercanas y le contestó por todos los ataques que le ha lanzado durante los últimos meses, enfatizando que su admiración por ella siempre estará vigente.

“La forma en la que ‘manifiestas’ tu desacuerdo y tu molestia conmigo, no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado, y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue y seguirá siendo una maravilla real, viviente”, precisó.

Luego, finalizó: “Aunque te dejo mí corazón en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional, que es consciente de tu humanidad en todos sus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, ¡nunca te callés!”.

La reconocida actriz se pronunció este jueves por primera vez con respecto a la carta que le dedicó Margarita Rosa y compartió una pequeña reflexión en su cuenta personal de Twitter, la cual fue confusa para muchos internautas.

“Tanto eufemismo para hacer obvio un sofisma dentro de una retórica interminable. ¡LUZ Y AMOR!”, fue el mensaje que escribió Amparo Grisales para acompañar la publicación, que recibió algunos comentarios en pocos minutos.

Tanto eufemismo para hacer obvio un sofisma dentro de una retórica interminable…!!!

🌼🌷LUZ Y AMOR..!! https://t.co/uTwina8n8r — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) March 3, 2022

Cabe recordar que la artista vallecaucana y la actriz manizaleña conformaron una de las parejas más icónicas de la televisión colombiana y trabajaron juntas en varias producciones nacionales.

Grisales, quien actualmente hace parte de Yo me llamo (Caracol Televisión), habló en exclusiva con SEMANA en diciembre pasado y reveló algunos detalles de su vida personal. Además, contó en aquel momento lo que pensaba de Margarita Rosa de Francisco.

“Yo no quisiera hablar de ella, porque después los petristas me atacan. Todo lo que diga será usado en mi contra. Cada cual toma sus decisiones de vida, me parece muy raro que sea tan activista”, manifestó inicialmente.

Posteriormente, agregó: “Era una chica a la que solo le gustaba el deporte y estar al frente del espejo para ver si se le ablandaban los músculos, pero no sé en qué momento se volvió tan política y entendedora de la política”.

La famosa actriz aprovechó el informal diálogo con este medio para señalar que muchas de las afirmaciones que publica la vallecaucana en las redes sociales le parecen desatinadas. Sin embargo, puntualizó que respeta profundamente sus diferentes opiniones, así no esté de acuerdo con ellas.

“No me gusta verla dar declaraciones tan desatinadas y no me gusta contestarle por las redes, pero a veces se desubica un poco y eso fue lo que ella eligió. La desconozco, pero la respeto. Cuando me la encuentro, la abrazo con mucho cariño”, precisó.