“Ya sé que me extrañan”: Carla Giraldo sobre nueva temporada de ‘MasterChef’

Desde hace más de una semana empezó el programa de televisión MasterChef Celebrity que reta a las celebridades a cocinar al frente de las cámaras.

La competencia ha dejado dos eliminaciones y las tensiones se empiezan a notar en el set de grabación. Sin embargo, uno de los rostros que más polémica causó en la temporada del año pasado fue el de la actriz y empresaria Carla Giraldo.

Durante la temporada de 2021, Giraldo se convirtió en la ganadora del premio que la acreditó como la mejor de la cocina de los famosos en 2021. Así que por medio de redes sociales la mujer de 35 años escribió lo que pensaba de las personas que la comparan con algún participante en esta edición del 2022.

“¡Ya sé que me extrañan! Jajaja”, publicó la actriz este miércoles, día en el que hubo reto de eliminación y el también actor Luis Eduardo Arango tuvo que despedirse de la competencia.

En la penúltima temporada, Giraldo hizo parte de un grupo que se autodenominaba “las 4 babys”, conformado por la cantante Marbelle, la exmodelo Catalina Maya y la actriz Viña Machado; muchos cibernautas aplaudían el trabajo de la intérprete, pero también había quienes no aguantaban su actitud.

Al notar la aparición de Carla en redes sociales, un usuario interrogó de forma sarcástica: “¿qué te puedo decir?”. La antioqueña no se quiso quedar callada y, de manera continua, respondió “¡pues que sí! Jajaja que así te diera rabia te hacía el finde”, la popularidad y experiencia de Giraldo se podía ver cada fin de semana en el reality culinario del año pasado.

A raíz de la representatividad de Giraldo en su paso por la cocina de MasterChef Celebrity, en la actual temporada los seguidores del programa empezaron a comparar a la empresaria con los nuevos concursantes de esta reciente edición. Uno de ellos fue el de la comediante Pamela Ospina, quien no estuvo presente en los primeros capítulos del programa, y un seguidor le solicitó a la humorista “bajarle al show” a sus actuaciones para que no resultara siendo igual que, según él, Carla Giraldo.

“Para nada, solo buscaba que el juego fuera justo para todos. Aparte, yo sí me dejo ayudar, pero en un reto de eliminación, por respeto a mis compañeros busco hacerlo yo sola”, escribió la humorista, quien hace poco estuvo en el reto de eliminación junto a Lady Noriega, Luis Eduardo Arango, Corozo, Aida Bossa y Chicho Arias.

No obstante, a Giraldo no le pareció muy oportuno leer el pensamiento de Ospina y, por lo tanto, también decidió responderle: “Para nada. Decir la verdad es una chimba. Y que te den palo por decir la verdad es mejor que morir en la mentira y la hipocresía jajaja. Imagínese yo qué buscaba”, indicó la actriz de Las Muñecas de la Mafia a través de su cuenta oficial de Twitter.

El concurso culinario ha mostrado las habilidades de los famosos que van más allá de las actuaciones, risas y canciones. Cada uno tiene en su mente el premio de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity del país, pero cualquier cosa puede pasar en la cocina; un día alguien está en la cima y al otro debe enfrentarse con sus compañeros, para no ser el próximo eliminado.

Por ahora, todo parece marchar de la mejor manera posible aunque los roces ya empiezan a notarse. Por ejemplo, hace pocos días el chef y jurado Christopher Carpentier discutió con el cantante Tostao.

En el momento de la calificación, el jurado asumió la responsabilidad en la derrota y aseguró que se trató del desconocimiento de a quién se le estaba preparando el plato.

“Yo no sé si Chris sepa… Yo he viajado medio mundo y con todo respeto te digo y he probado de todo… Yo te diría una cosa, siento que le faltó un poquito de hervor como ustedes mismos nos han enseñado”, indicó Tostao.