MasterChef Celebrity 2022: este fue el primer concursante eliminado del reality

La primera celebridad de la competencia que salió se enfrentó a un reto realizado en la isla de Barú y no tuvo buenos comentarios de los jurados.

Este miércoles 23 de febrero se emitió el tercer capítulo de MasterChef celebrity, el reality del Canal RCN que reúne a un grupo de famosos colombianos para que muestren su desempeño en la cocina con retos, tanto individuales como colectivos.

En esta oportunidad, el reto de eliminación se realizó en la Isla de Barú. Antes de empezar el reto, la presentadora Claudia Bahamón les explicó a los concursantes que la comediante Pamela Ospina entrará a la competencia de una vez con delantal negro y que, al final del día, uno quedará eliminado.

Los participantes amenazados tuvieron que cocinar un plato con comida de mar, sin ninguna restricción de ingredientes.

Luego de la presentación y calificación del plato, la actriz Natalia Ramírez fue la primera concursante en quedar eliminada del concurso tras presentar un ceviche acompañado de un huevo cocido y una mandarina.

Los jueces le dijeron que fue la que más cometió errores durante la preparación de su plato, como dejarle las barbas a los mejillones y acompañar el ceviche con un huevo duro.

Chris Carpentier estuvo de acuerdo con la apreciación del huevo y afirmó que: “No cocinan para ustedes, cocinan para otros y, por mucho que a ti te guste el huevo o por mucho que te gusten las mandarinas no se ponen en el plato cuando uno cocina para otros”.

La actriz terminó siendo eliminada y en su cuenta de Instagram publicó un video dando las gracias a sus seguidores y al canal por haberla animado a participar en el programa.

“Me siento feliz de haber podido participar, así fuese muy poquito, la cocina no es lo mío pero me encanta la oportunidad que me dieron, de compartir con mis compañeros y aprender, es un grupo maravilloso y agradezco profundamente la oportunidad”, dijo Natalia.

MasterChef: el participante que ‘apuñaló’ a su compañero en el estreno del reality

El capítulo estreno de MasterChef Celebrity 2022 presentó a los personajes que durante esta temporada se encargarán de poner a prueba sus habilidades como cocineros para impresionar a los jurados expertos del reality.

Durante la primera prueba, los participantes se dividieron en parejas y tríos para cumplir con el reto culinario. Uno de los equipos estuvo conformado por el creador de contenido Estiwar G y el humorista y trovador Marco Giraldo, más conocido como Corozo, a quienes les correspondió preparar una pata de res.

Durante la etapa de preparación, Estiwar G estaba cortando algunos de los ingredientes, para lo que usó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros. Su compañero, Corozo, estaba al lado. En un momento de afán, Estiwar giró para traer algo que necesitaba, pero no se dio cuenta de que el cuchillo estaba demasiado cerca del brazo del otro participante.

La preocupación de los participantes llegó cuando Estiwar G, accidentalmente, cortó con la punta del cuchillo el brazo de Corozo, en la región cercana al codo. De inmediato, el trovador comenzó a sangrar y requirió que el personal del reality atendiera su herida.

Por fortuna, se trató de un corte superficial y ambos participantes tomaron lo sucedido con su humor característico. “Uy, manito. El codo del socio me frenó el cuchillo (...). Socio, le pegué una puñalada al socio. Y el ñero, preciso”, comentó Estiwar G a la cámara de MasterChef Celebrity.

“Socio, le mocharon el brazo al Corozo (...). En el fondo, eso es una estrategia de eliminación exprés. No, mentiras, fue un accidente”, agregó el creador de contenido.

Cuando llegó el momento de presentar sus platos a los jurados, los dos participantes relataron lo sucedido. Corozo bromeó diciendo que su compañero de cocina, Estiwar G, lo había apuñalado.

“La próxima, si va a llevar cuchillo, me avisa para llevar el machete”, dijo entre risas Corozo.

Además, destacó que iniciaron “punteando” con su participación en el popular reality de cocina.