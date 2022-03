Video | Así fue la emotiva despedida de Luis Eduardo Arango de MasterChef Celebrity

Desde hace una semana comenzó el primer capítulo de la competencia que reta a famosos a cocinar: MasterChef Celebrity. Las expectativas han sido muchas, varios de los concursantes han vivido accidentes y uno que otro disparate por su forma de pensar. En consecuencia, al momento de la eliminación la tensión incrementa sin parar.

En el último episodio del reality de cocina Lady Noriega, Luis Eduardo Arango, Corozo, Pamela Ospina, Aida Bossa y Chicho Arias se enfrentaron para ganar la opción de subir al balcón y no decirle adiós al programa.

Cada uno, a su manera, debía preparar un arroz que les moviera el piso a los jurados. En Colombia, el arroz está en la mayoría de platos típicos y existe un ingrediente que, por lo general, es infaltable en las comidas: el huevo.

Los chefs y expertos jurados del programa se adhirieron a la cultura de consumo del país y pidieron que el huevo debería estar en uno de los platos de los sentenciados. La adrenalina y presión estuvo durante cada minuto en el que las celebridades daban forma a su receta, pues nadie quería salir de la competencia en pleno inicio del reality.

Hace unos días, la primera eliminada fue la actriz Natalia Ramírez, reconocida por su icónica interpretación antagónica en la novela que le ha dado la vuelta al mundo Betty la fea, su despedida fue sorpresiva y por lo tanto en este nuevo reto de eliminación podía pasar de todo.

Desde luego, terminó el tiempo de cocinar y cada plato empezó a ser presentado ante Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, los famosos jurados. A su manera, los arroces tenían el toque personal de los participantes, pero esta vez la práctica le falló a Luis Eduardo Arango; su receta se pasó de cocción, le hizo falta un huevo y eso le costó su presencia en el programa culinario.

“La persona que abandona el día de hoy la cocina de MasterChef es Lucho -como le dicen de cariño al actor- hasta aquí llegamos, compadre”, dijo Nicolás de Zubiría.

Arango se caracterizó por ser alegre y optimista en el reality de las celebridades, desde que empezó, mencionó que su fuerte no era la cocina, pero que iba a aprender tanto como le fuera posible. Su eliminación causó emociones en varios de sus compañeros de set.

“Dios mío”; “sí, nos sorprendió”; “Luchito era mi partner de risas”, y “yo no pensé que él se fuera a ir”, fueron algunos de los comentarios de los participantes que se encontraban en el balcón viendo el trabajo del artista.

Sin embargo, aunque el arroz de Lucho se veía muy provocativo, su sabor y conocimiento en esta ocasión le jugaron una mala pasada y eso lo condujo a ser el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2022.

Christopher Carpentier y Tostao discutieron

El cantante de la agrupación ChocQuibTown Tostao y el jurado Chris Carpentier tuvieron un pequeño roce debido a la preparación que tuvieron que hacer y por la cual perdieron un reto.

Vale la pena recordar que los equipos tuvieron que preparar un plato para varios comensales invitados y Carpentier participó con el equipo rojo que, desafortunadamente, perdió.

En el momento de la calificación, el jurado asumió la responsabilidad en la derrota y aseguró que se trató del desconocimiento de a quién se le estaba preparando el plato.

“Lo que pasa es que, como dicen ahí, con la vara que midan serán medidos… Es saber siempre a quién uno le cocina y claramente si venimos con una sopa o con sabores más sofisticados… No es para ellos”, aseguró el chef.

Sin embargo, sus palabras no cayeron muy bien en Tostao, quien replicó que no se trataba de eso, sino más bien de un error en las instrucciones de la cocción.

“Yo no sé si Chris sepa… Yo he viajado medio mundo y con todo respeto te digo y he probado de todo… Yo te diría una cosa, siento que le faltó un poquito de hervor como ustedes mismos nos han enseñado”, indicó Tostao.