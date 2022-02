La competencia no solo es entre los participantes de los programas televisivos, los canales que transmiten cada capítulo también se disputan el mejor puesto.

‘Yo me llamo’ vs ‘MasterChef’: ¿qué programa tuvo ‘rating’ más alto?

Las noches de la televisión colombiana tienen horarios estelares para programar los concursos más vistos en el país. Desde este lunes se emitió el primer capítulo de MasterChef Celebrity y, por otro lado, Yo me llamo sigue con sus habituales shows. El rating marcó una que otra diferencia.

Cada persona elige qué ver a las 8:00 p.m., después de la emisión central informativa, las noches se contagian de sabor, música y cocina. Sin embargo, al transmitirse al mismo tiempo, es casi que imposible estar al tanto de la competencia del concurso que busca al doble perfecto y el que desafía las aptitudes culinarias de los famosos.

El rating, en términos de consumo de contenido televisivo en Colombia, terminó indicando que Yo me llamo resultó con 13,6 puntos y Masterchef Celebrity alcanzó 8,7; una diferencia de aproximadamente 5 puntos.

El programa del canal RCN había tomado la decisión de lanzar la competencia de las celebridades en horario estelar, después de la fuerte acogida que tuvo en la última temporada que se presentaba los fines de semana. En efecto, su estrategia funcionó de cierto modo, pues subió 3 puntos en el resultado general del rating, pero, aún así, Caracol televisión sigue tomando la delantera con sus producciones.

Yo me llamo sigue siendo el programa número uno de la televisión colombiana. Cada noche, la diva Amparo Grisales, el maestro de música César Escola y el cantante del género popular Yeison Jiménez tienen la tarea de elegir los participantes que sí se llaman como su doble de música favorito. En el otro canal, desde este lunes. la presentadora Claudia Bahamon estará acompañando los hogares colombianos, quien junto a un selecto grupo de celebridades harán estallar, literalmente, la cocina de MasterChef.

No obstante, a pesar de la acogida del público por el reality de cocina, al programa no le bastó para ocupar el segundo puesto; la novela autobiográfica ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, lo desbancó.

Cada canal televisivo se ajusta a las estrategias que más le convenga, por lo que cambiaron algunos horarios de las producciones nocturnas y Arelys Henao se enfrentó ante Pura Sangre, novela retransmitida en RCN.

Los resultados del rating de este 21 de febrero arrojó que la novela protagonizada por Mariana Gómez marcó 11,9. En cambio, la telenovela del 2007 con Rafael Novoa obtuvo 4,8.

Asimismo, pasó con Te la dedico, donde el cantante Pipe Bueno es el principal protagonista (2,6) y la retrasmisión de Nuevo rico, nuevo pobre (8,9). Todos los resultados indican que Caracol lleva la delantera por parte de la audiencia televisiva colombiana.

Top 10 del ‘rating’ televisivo en Colombia

‘Yo me llamo’ de Caracol: 13,6. ‘Arelys Henao, canto para no llorar’ de Caracol: 11,9. Noticias Caracol de las 7 p.m.: 9,1. ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ de Caracol: 8,9. ‘MasterChef’ de RCN: 8,7. Noticias Caracol del mediodía: 5,5. ‘Vecinos’ de Caracol: 5,4 Noticias Caracol última emisión: 5,2. ‘Pura sangre’ de RCN: 4,8. ‘Kzim’ de Caracol: 4,6.

Caracol Televisión se pronunció sobre ‘el hombre caimán’

El Canal Caracol, en un corto mensaje, dio su versión sobre la supuesta quiebra en la que se encuentra el humorista retirado de ‘Sábados felices’, quien duró más de 40 años como empleado de planta de este programa.

“El humorista Álvaro Lemmon se encuentra legalmente pensionado hace más de 15 años. Desde Caracol Televisión agradecemos el aporte del humorista, al igual que su dedicación para la consolidación de Sábados felices como el programa de humor preferido de los colombianos”, informó el canal.

Este pronunciamiento se da luego de que se rumorara, gracias a la publicación y viralización de un video, donde se observa que Lemmon tuvo que recurrir a un tipo de trabajo informal para poder subsistir, dando por entendido que no tenía otro ingreso económico.