Amparo Grisales reveló cuál es su secreto para mantenerse radiante a sus 65 años

Amparo Grisales se ubicó como la ‘Diva de Colombia’ luego de una larga y sólida carrera en los medios nacionales en los que dejó huella con sus personajes, sus producciones y su característica personalidad. Con el paso del tiempo su nombre sonó mucho más entre el público, catapultándose a la fama internacional.

No obstante, además de las polémicas que protagonizó por las publicaciones y trinos que suele hacer en sus cuentas personales de los escenarios digitales, la celebridad suele llamar la atención de los curiosos con su belleza y la imagen radiante que refelja actualmente. Muchos seguidores se preguntan cuáles son los secretos y tips que maneja la actriz para conservar su escultural figura y una piel sana.

A sus 65 años, la artista sigue generando toda clase de reacciones y emociones entre sus fanáticos, quienes desean conocer un poco de las rutinas que lleva a cabo, los cuidados que toma para conservar su imagen y los tratamientos a los que se somete para conseguir resultados positivos con el paso del tiempo.

Ante las constantes preguntas e interrogantes que surgen al respecto, Grisales se ha pronunciado en diferentes momentos, enfocándose en que la disciplina y el esfuerzo son la principal clave para alcanzar las metas que cada persona se pone. En cuanto al físico, la estrella de la televisión nacional ha enfatizado que sigue tratamientos para la piel, se sumerge en tinas de agua con mucho hielo y hace trabajo mental para mantenerse activa.

El secreto de Amparo Grisales para lucir radiante

Recientemente, en medio de una serie de contenidos que han salido a la luz sobre los proyectos en los que anda trabajando la artista, una cuenta de Instagram subió un clip de un video, en el cual se observa a Amparo concediendo una entrevista sobre el amor propio y los secretos que tiene para lucir como está actualmente.

Según se aprecia en el contenido, la celebridad nacional tiene claridad absoluta en que lo principal para conserva la esencia y alimentar el cuerpo es amarse. Una vez se consigue esto, hay mucha energía bonita que se puede ofrecer y transmitir a los demás que rodean al ser humano.

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo… por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, menciona en el contenido que fue replicado por una cuenta de chismes.

“Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, ni a un perrito”, agregó la jurado de ‘Yo me llamo’, dejando claro cuál es su método para conservarse de tal forma en el presente.

Amparo Grisales desfiló como toda una novia

Semanas atrás, la actriz colombiana despertó curiosidad entre los usuarios de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para publicar una serie de fotografías en las que aparecía luciendo un vestido de novia. Pese a que no se trataba de su boda, Grisales generó elogios y halagos en quienes aseguran que se veía hermosa con el diseño que llevaba puesto.

Nos obstante, en los últimos días, la artista se robó las miradas con una serie de videos que subió del evento en el que participó, donde lució estos trajes especiales para las futuras novias y sus ceremonias.

“Gracias Wedding Fest, gracias Barranquilla. A Adriana Castro y Marta Gómez mi admiración y respeto por lograr la décima edición de este maravilloso evento lleno de magia y esplendor”, escribió la celebridad en el pie de foto.