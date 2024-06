Ana del Castillo pasó angustiante momento al intentar viajar a Estados Unidos; ofreció jugosa recompensa para solucionar tema

“Atención Urgente! Acabo de llegar a la ciudad de Bogotá de la ciudad de Valledupar para tomar mi vuelo hacia los Estados Unidos, a cumplir mis compromisos laborales. Estando en el counter de la aerolínea me doy cuenta que mi pasaporte ya no estaba en mi bolsa, se extravió”, escribió en un fondo negro.

“ Ese pasaporte solo me sirve a mí! Ofrezco una recompensa en efectivo de $5.000.000 a quien me lo devuelva. La información es estrictamente confidencial y estaré eternamente agradecida ”, agregó en aquella historia de su perfil.

“Estoy en un momento de desesperación y tensión. Vine en el vuelo de Valledupar - Bogotá hace tres horas y ahora tengo conexión con Estados Unidos...Miami. Se me perdió el pasaporte, se me extravió. Por favor, estoy dando recompensa, escribirme al interno. Estoy dando cinco millones de pesos a quien me ayude porque quedó en el avión, pero me dicen que no ha llegado nada a elementos extraviados. Ayúdenme, por favor”, contó.