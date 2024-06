Ana Karina Soto recordó, entre lágrimas, extraña experiencia que vivió con Mafe Walker, de ‘La casa de los famosos’

Luego, la presentadora Ana Karina Soto le preguntó si para ese momento su expareja estaba en su misma “órbita”, pero enseguida Mafe respondió que eso no fue posible y por eso su matrimonio se acabó: “Sigue la señal y hasta que no te pone en el escenario uno es como yo aguanto, yo puedo (…) Hasta que tu cuerpo ya no te daba y la energía ya no. Tenía depresión”.

Esta fue la extraña experiencia que Ana Karina Soto vivió con Mafe Walker

“Me dijo muchas cosas bonitas como desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó a decir que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que me estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice ‘tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’, me dice: ‘mi amor, te estoy transmitiendo este mensaje’”, expresó.