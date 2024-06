Alejandro Estrada le reveló a SEMANA datos inéditos sobre su participación en MasterChef Celebrity 2024, ¿hay polémicas?

La razón por la que Alejandro Estrada aceptó el reto de llegar a las cocinas de MasterChef Celebrity 2024

“Yo acepté el reto de MasterChef porque me interesa la cocina, me gusta mucho, es algo que en mi casa no fue desconocido para mí, porque desde muy pequeño, mi mamá me dejaba entrar a la cocina, me dejó probar texturas, olores, sabores y con esto me fui encariñando un poco de la cocina”.