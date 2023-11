Ana Karina Soto se robó las miradas por su espectacular disfraz de Halloween

Ana Karina Soto regresó a RCN, pero no apareció en ‘Buen día, Colombia’; se sinceró sobre qué ocurrió

De hecho, la preparación del traje de Halloween no permitió que estuviera en el programa de Buen día Colombia del 30 de octubre, lo que generó especulaciones entre sus seguidores, quienes le preguntaron si ya no iba a regresar más.

“Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en Buen día, Colombia, porque mi regreso es mañana y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado. Tuvimos ensayo y todo, quiero que estén pendientes”, dijo la presentadora.