Andrea Serna cumple 46 años y los celebra con divertido video “fashion”

Uno de los personajes más queridos y respetados de la televisión colombiana es la presentadora Andrea Serna, quien desde hace más de dos décadas ha enamorado a todos los colombianos con su carisma, su elegancia, su porte y su profesionalismo, que ha demostrado tanto en la sección de farándula de Noticias RCN, como en la conducción de realities como Protagonistas de Nuestra Tele, Factor X, La Agencia: batalla de modelos y El Desafío The Box.

En dichos programas Andrea siempre ha manejado un toque de sofisticación que con el tiempo terminó trasladándose a su estilo, volviéndose referente de exquisitez en los canales y shows donde ella está, sin importar su naturaleza, pues en Protagonistas siempre se veía como una “mamá chick” para los concursantes, luego en el reality musical exploró un poco más con texturas y colores, sin dejar a un lado la sutileza de su esencia, y por último en la competencia de Súper Humanos Serna desplegó todo el conocimiento y curaduría con conjuntos ligeros, vaporosos, ceñidos y muy acordes al clima húmedo y caluroso de Cap Cana.

La presentadora también muestra su elegancia en eventos privados como galas de premiaciones. Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

Y obviamente Andrea no podía dejar de mostrar todo su estilo en uno de los días más importantes para ella, su cumpleaños, en el que no solo se mostró orgullosa de sus 46 “primaveras”, sino que las celebró con un divertido y tierno video, donde ella muestra un cambio de look digno de miles de likes en Instagram.

En el clip, se ve a la presentadora usando una pijama estampada con flores y plantas y una toalla en su cabeza, siguiendo el ritmo de Mi gente de J Balvin, para luego encender un fósforo y decir “es mi cumpleaños” en inglés. En ese momento la caldense apaga el fuego del cerillo y su look cambia de inmediato a un Jean de talle alto azul claro con un top rosado que entalla su esbelta figura, que combina con unos aretes del mismo tono tejidos con técnicas artesanales y unas gafas rosadas de lente grande con el letrero de “Happy Birthday” y varios muñequitos en su montura.

La presentadora estuvo hace unos meses con su "Petit Comité" en Nueva York, donde lució espléndida. Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

Este video ya cuenta con más de 20 mil Me gusta y una infinidad de comentarios con felicitaciones y derroches de amor hacia la presentadora. “A la amiga mas maravillosa ❤️ a una mamá increíble , una esposa fabulosa. A ti mi Andre muchas felicidades , ya nos vemossssssssss wohooooooo”, escribió su amiga y colega Yaneth Waldman. Por otro lado Alejandra Azcárate le dejó este mensaje: “Un abrazo enormeeeeeeeee con todo el amor”.

“Andre!!! HAPPY BDAY🎉🎉🎉”, “Feliz cumple, Andre! Keep shining ❤️”, “Feliz Cumpleaños!!! Que este sea uno súper inspirador!!!😍❤️”, “Happy bday andre linda ❤️❤️🔥🔥🔥”, “Feliz cumple Capricorniana hermosa!! ❤️🙌”, “Feliz cumpleaños andre! Mil bendiciones!!!! ❤️”, “Feliz cumple André! Q pases muy feliz 😘”, “Feliz cumpleaños Andre bella! Que Dios te bendiga ❤️”, “Diviiinaaaa!!! Happy birthday Andre! Cada año más y más regiaaaaa”, son otros comentarios que le dejaron algunas luminarias de la farándula nacional como Tuti Barrera, Natalia Rosanía, María Luisa Ortiz, Laura Tobón, Manuela González, Carito Soto, Taliana Vargas y María Fernanda Aristizábal, entre muchas otras.

Por su parte Andrea también mostró otras felicitaciones que le hicieron sus grandes amigas en sus historias de Instagram. Como es bien sabido, Andrea hace parte del “Petit Comité”, un grupo de cinco amigas en el que están la caldense, Carolina Cruz, Yaneth Waldman, Jéssica de la Peña y Ángela Cardozo; y todas ellas siempre tratan de estar presentes en los momentos más significativos de sus integrantes.

Andrea no pierde oportunidad para disfrutar de la playa y mostrar el ajuar veraniego que guarda en su clóset. Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

Esta vez, todas ellas menos Jéssica, fueron a la casa de Andrea para celebrarle su cumpleaños, con baile de Charleston incluido y vela pirotécnica a bordo, para conmemorar este día tan especial. Luego de su “momento artrítico”, las presentadoras y periodistas se reunieron para hacerle una videollamada a De la Peña y así poder estar las cinco juntas, así sea con ayuda de la virtualidad.