Andrea Valdiri destapó que un hombre le hizo inesperada propuesta y le ofreció 500 millones de pesos: “¿Esto qué es?”

Andrea Valdiri capturó la atención de miles en las redes sociales, no solo por sus movimientos de baile y contenido humorístico, sino también por la energía única que transmitía en el mundo digital, donde publicaba fotos y videos. La barranquillera destacó por sus respuestas directas y controversiales, dejando claro que no permitiría que nadie la ofendiera o la criticara sin defenderse.

Con el tiempo, esta colombiana ganó popularidad como influencer y empresaria, cautivando con su sentido del humor, sus frases ingeniosas y sus publicaciones cargadas de sensualidad. A medida que su fama crecía, decidió compartir aspectos íntimos de su vida personal, mostrando momentos llenos de sentimientos y nostalgia, alejados de la polémica pública.

No obstante, recientemente, Andrea Valdiri desató reacciones en Instagram con un inesperado video que publicó, en el que relataba una anécdota de su pasado. La influencer no ocultó detalles, siendo bastante clara con la posición que tomó en aquel caso.

La barranquillera subió un post a sus redes sociales, hablando cómo fue que un hombre le envió un inesperado correo.

De acuerdo con lo que se vio, la barranquillera subió un post a sus redes sociales, hablando cómo fue que un hombre le envió un inesperado correo, haciéndole una propuesta muy inusual. El misterioso sujeto se puso en contacto con ella para ofrecerle una jugosa cantidad de dinero, la cual venía de la mano de un “plan” particular.

Según contó Andrea Valdiri, esa persona envió un mensaje que fue leído por una de sus hermanas, quien le ayudaba a responder y revisar todos los temas que llegaban a ese espacio digital. El objetivo era que la creadora de contenido se reuniera con él un fin de semana, por lo que se solicitó la ayuda de los abogados para analizar los puntos.

“Mi hermana, quien me contestaba los correos que me llegaban de mis seguidores, me dijo un día: ‘Ven acá, Andre, hay un tipo que escribió un correo, parece que es un hombre de La Guajira’. El tipo escribe y dice que me quiere un fin de semana. Sin embargo, nos reunimos con los abogados para finiquitar algunos requerimientos y de acuerdo a eso se hace la acción”, comentó en las imágenes.

Sin embargo, la influencer, poco a poco, descubrió que había algo detrás de dicha propuesta, ya que el hombre pidió un número para comentar un “secreto” y así “cerrar” el negocio.

“Cuando le pedimos los requisitos dijo que él necesitaba un WhatsApp porque iba a comentarte algo en secreto. Mi hermana le da el número, y me dijo: ‘Ya estamos coronando con el negocio’”, contó con gracia.

Las cosas cambiaron de rumbo cuando el sujeto aseguró que le pagaría 500 millones de pesos a la bailarina para que pasara el fin de semana junto a él, manejándose con completa discreción. La famosa quedó sin palabras y llegó a asustarse de que le hicieran algo.

“Lo más chistoso es que el tipo le dice a mi hermana: ‘Tengo 500 millones de pesos para que ella pase conmigo un fin de semana, y prefiero que esta conversación no salga de acá’. Y de inmediato me llamó y me dijo: ‘Esto qué es’”, mencionó.