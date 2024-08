En video: Andrea Valdiri sale a desmentir la filtración de sus supuestas fotos íntimas; “No soy yo”

“Esta mañana, mientras salía del gimnasio, me enteré de que estaban circulando unas fotos en las que supuestamente yo aparezco desnuda. Mi familia, como es habitual, se puso al tanto de la situación para averiguar qué estaba pasando ”, explicó Valdiri.

La influencer detalló que, a pesar de la similitud en las imágenes, hay elementos que evidencian la falsedad de estas. “En las fotos, aunque la figura se parece a la mía, hay detalles que no corresponden con mi realidad. Por ejemplo, el triángulo en la ‘pepita’ que aparece en las imágenes no es algo que yo tenga, no corresponde a mi cuerpo”, aclaró, haciendo referencia a un tratamiento láser que se realizó hace tiempo en la zona del bikini.