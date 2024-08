Andrea Valdiri le respondió el piropo a Richard Ríos y le puso freno: “Hermoso, no crucemos las líneas”

El antioqueño no solamente destacó por su habilidad dentro del campo de juego, pues en una entrevista en la que le preguntaron para él cuál es la mujer más linda de Colombia, sorprendió a todos al responder que para él, es la creadora Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri habló del piropo de Richard Ríos y le contestó

“Hay muchas mujeres hermosas. Colombia tiene las mejores mujeres. Yo me considero linda, hermosa...”, dijo en un comienzo la mujer costeña.

Richard Ríos, titular de la Selección Colombia en la Copa América | Foto: Getty Images via AFP

Dímelo King le preguntó que opinaba sobre el paisa y ella no dudó en recalcal lo que las mujeres colombianas han visto en él: “Vi varios TikToks y la gente me mostraba a Richard... es divino, bello [...] Me parece hermoso, talentoso”, dijo.