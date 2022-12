Andrea Valdiri recibió tiernos regalos de sus empleados: no ocultó la emoción con los detalles

Andrea Valdiri se robó las miradas de los curiosos con los particulares contenidos que suele subir a sus redes sociales, donde además se ha caracterizado por la forma en la que trata a sus empleados y amigos más cercanos. La bailarina suele considerarlos parte de su familia, por lo que los involucra en sus festejos, fechas especiales y celebraciones de fin de año, donde les da sorpresas y detalles.

Recientemente, la barranquillera despertó reacciones entre sus fieles seguidores de Instagram, luego de utilizar las historias de su cuenta oficial para mostrar los lujosos regalos que les dio a todos los empleados de su casa. Este gesto estuvo cargado de cariño y suspenso, ya que se disfrazó y decidió agradecer la compañía que le brindaron durante todo el año.

No obstante, este espacio de cariño y amor se vio retribuido por parte de las personas que trabajan con ella, ya que quisieron darle una serie de obsequios y detalles con motivo de la Navidad. Los allegados de Andrea Valdiri se reunieron y aprovecharon una velada para entregarle una bolsa de regalo, donde había diferentes objetos que le funcionarían a la influencer en su día a día.

Según se apreció en un clip que salió a la luz, los empleados de Andrea Valdiri le dieron un tierno y sencillo regalo, el cual contenía unos guantes para hacer ejercicio, unas hebillas para el pelo, unas medias, un organizador para las joyas y accesorios, un termo para el gimnasio y unas prendas para hacer ejercicio.

“Esto es para guardar los accesorios, que me hacía falta. Termo para el gimnasio, los ganchitos, el set de uñas porque se me estaba pudriendo la uña, unos top y guantes…se gastaron el sueldo las mar$#%. Divinos, gracias”, dijo la barranquillera, quien no ocultó la emoción que sintió al recibir este gesto de su equipo de trabajo.

Todas las personas aparecieron con un gorro de Navidad, aplaudiendo y celebrando la entrega de estos obsequios.

Andrea Valdiri se convirtió en Papá Noel y sorprendió a sus empleados con increíbles regalos

Recientemente, la barranquillera volvió a captar la atención de sus fieles seguidores con una serie de contenidos en los que plasmó cómo fue la sorpresa de Navidad que les dio a sus empleados. Fue así como la colombiana se contagió del ambiente navideño y decidió dar unos cuantos ‘regalazos’ a quienes siempre están con ella en su casa.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Instagram, Andrea Valdiri se convirtió en Papá Noel y decidió repartir unos cuantos obsequios a los trabajadores de su casa, pero se fue por todo lo alto. La creadora de contenido se vistió como el famoso personaje de la Navidad y dio unos cuantos sustos para entregar los detalles.

En las imágenes se captó el momento en que la colombiana se disfrazó y se escondió en un depósito, donde resultó pegándole tremendo susto a una de sus compañeras. Valdiri le entregó una moto a su allegada, haciéndola llorar de la emoción.

Enseguida, la empresaria se dirigió al segundo piso de la vivienda, donde le entregó a una de las mujeres que le ayuda con sus hijas su respectivo detalle. Se trataba de un viaje a la playa para tres personas, el cual le daría un espacio de vacaciones y relajación a la trabajadora.

Al finalizar, entre bromas y bailes, Andrea Valdiri les entregó a dos de sus empleados iPhone avanzados, con sus respectivos audífonos, a lo que estos respondieron con abrazos y algunas lágrimas. El momento se tornó bastante emotivo, pero finalizó con coreografías divertidas e inesperadas.