Andrea Valdiri pasó nuevamente por el quirófano ¿qué se hizo?

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras con más alcance en la región Caribe. Ella se dio a conocer como bailarina y con el paso del tiempo fue tomando fama en las redes sociales hasta convertirse en una de las creadoras de contenido con más seguidores de parte del país.

Este año ha estado muy movido para ella por los múltiples choques que ha tenido con su expareja, el cantante Lowe León, quien reclama la paternidad de su hija menor, Adhara Valdiri.

Además, la influenciadora este año contrajo matrimonio con el también creador de contenidos Felipe Saruma. Ellos han mostrado en las redes sociales que tienen una muy buena relación y este se ha hecho cargo de la hija menor de la influencer tal cual como si fuera su papá. En su cuenta de Instagram, el santandereano ha aprovechado para compartir la relación que lleva con la pequeña y más de uno se derrite de ternura cada vez que este comparte algo.

La pareja se ha encargado de acercar a sus seguidores cada vez más a su relación, a su familia y a sus proyectos; es por eso que Valdiri no duda en contar ningún detalle que pasa en su vida, así como lo hizo con un video donde se mostró sonriente pero algo adolorida debido a una intervención quirúrgica.

En el clip se observó que la barranquillera está en su casa recuperándose, pero debe usar un tipo de faja que cubre por completo su cuello, papada, quijada y orejas. “No me pregunten, pero yo después les digo que me estoy haciendo. Voy a quedar más bella”, aseguró.

También añadió que grabó todo el procedimiento porque ella no tiene secretos con sus seguidores y que cada cosa que se haga para quedar más bella, la compartirá.

“Grabé todo para que vieran, porque a mí me encanta mostrar todo lo que me hago, ya que nunca les he escondido nada. Si puedo decir mis secretos para que ustedes también se pongan bellas, yo se lo voy a decir”.

Entre los comentarios de sus seguidores está la posibilidad de que Andrea Valdiri se haya operado las orejas o la papada.

Andrea Valdiri se convirtió en Papá Noel y sorprendió a sus empleados con increíbles regalos

Andrea Valdiri se caracteriza en las plataformas digitales por la forma en la que trata a sus empleados y amigos más cercanos. La bailarina suele considerarlos parte de su familia, por lo que los involucra en sus festejos, fechas especiales y celebraciones de fin de año.

Recientemente, la barranquillera volvió a captar la atención de sus fieles seguidores con una serie de contenidos en los que plasmó cómo fue la sorpresa de Navidad que les dio a sus empleados. Fue así como la colombiana se contagió del ambiente navideño y decidió dar unos cuantos ‘regalazos’ a quienes siempre están con ella en su casa.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Instagram, Andrea Valdiri se convirtió en Papá Noel y decidió repartir unos cuantos obsequios a los trabajadores de su casa, pero se fue por todo lo alto. La creadora de contenido se vistió como el famoso personaje de la Navidad y dio unos cuantos sustos para entregar los detalles.

En las imágenes se captó el momento en que la colombiana se disfrazó y se escondió en un depósito, donde resultó pegándole tremendo susto a una de sus compañeras. Valdiri le entregó una moto a su allegada, haciéndola llorar de la emoción.

Andrea Valdiri se disfrazó de Papa Noel y entregó regalos a sus empleados - Foto: @andreavaldirisos

Enseguida, la empresaria se dirigió al segundo piso de la vivienda, donde le entregó a una de las mujeres que le ayuda con sus hijas su respectivo detalle. Se trataba de un viaje a la playa para tres personas, el cual le daría un espacio de vacaciones y relajación a la trabajadora.

Al finalizar, entre bromas y bailes, Andrea Valdiri les entregó a dos de sus empleados iPhone avanzados, con sus respectivos audífonos, a lo que estos respondieron con abrazos y algunas lágrimas.