Andrés Parra habla en SEMANA del nuevo show en el que promete una catarsis con dosis de humor negro: “Quiero sacudir a la gente”

Andrés Parra es uno de los actores más famosos y reconocidos en toda Colombia, su talento no pasa desapercibido y prácticamente cualquier producción en la que esté es un completo triunfo. Es un artista que no le tiene miedo ni pena a nada, un aspecto que le ha ayuda a ganarse el corazón de millones de personas, además que destaca por ser alguien muy cercano y divertido, siempre intenta reírse de la vida.

Desde hace algún tiempo, Parra se ha abierto mucho con su público y les cuenta cosas privadas de su vida, como los problemas con los que día a día se enfrenta, algunos lo han llevado a tener su lado más ‘oscuro’, pero es algo que también lo ha ayudado a tener un nuevo renacer y cambiar la visión de vida que tenía.

Precisamente teniendo en cuenta esto, el actor decidió lanzarse a un nuevo proyecto en el que unirá el humor y los episodios difíciles a los que hay que enfrentarse de manera diaria, una iniciativa con la que espera ayudar a sus seguidores y hacerlos pasar un rato agradable, pero también liberador. Se trata del stand up comedy, Venga que sí es pa’ eso, con el cual visitará varias ciudades de Colombia.

En diálogo con SEMANA, Andrés habló de lo que será este show que desde hace varios días comenzó a captar la atención de sus fanáticos. “La gente se va a encontrar con un show grosero, va a ser una sinvergüencería. Tendrá el el humor negro que a mí me gusta, el sarcasmo, la ironía. Pero sobre todo se va a encontrar con un acto de catarsis muy personal”, señala.

Parra aseguró que hace un tiempo murió y volvió a nacer, un proceso que agradece y en el que ha aprendido muchas cosas. | Foto: @danielcgomez

En este proyecto, al que le ha puesto alma y vida, tal y como hace cada vez que está al frente de las cámaras, el artista espera mostrar una versión muy personal de él y dejarles una enseñanza a los asistentes, para lo cual el humor es fundamental porque cree que es una “puerta de entrada a la información seria”.

Según lo describe con este medio, en un principio buscará anestesiar a las personas para, una vez lo logre por medio de sus peculiares chistes, “decirles verdades incómodas” o “cosas que contradigan su estructura mental”, algo que logrará con una dosis de humor previa.

“Quiero sacudir a la gente, que no pierda más tiempo y se dé cuenta que se está acabando el tiempo, que no vale la pena seguir viviendo una vida que a uno no les gusta, hacer cosas que no quieren hacer. Es una invitación a tomar esa decisión y enfrentar los miedos, aprender a decir que no y ser yo”, manifiesta.

Morir para volver a nacer

Este proyecto, puntualiza Andrés en SEMANA, nació gracias a las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida y que le han generado un choque con eso que era y con lo que quería ser. Él lo describe con unas simples palabras: Morir para volver a nacer.

“Fue tan maravilloso lo que me pasó a mí después de haber tenido que atravesar el infierno y después de haber pasado por el dolor más profundo que he pasado en mi vida. La recompensa fue tan hermosa que de una dije que tenía que animar a las personas para que den el paso”, comenta.

De esta forma, inició la creación de Venga que sí es pa’ eso, nació después de que se enfrentará a su miedo y, aunque suene paradógico, aprendiera a no tenerle miedo al miedo. “Tenga miedo, pero no se paralice más, salte y no se estanque”, cuenta con una sonrisa de oreja a oreja.

El actor colombiano buscará enfrentar a las personas con sus mayores miedos para transformarlos. | Foto: Fotos cortesía de @RIchiseg

“El renacer ha sido primero haberme dado la posibilidad de morirme, y después haberme dado cuenta de lo abandonado que me tenía, de lo desconectado que estaba de mí, de la falta de amor propio. (...) Ha sido un ejercicio de buscar mi propia verdad, no la que me heredaron, no la me dijeron, cuestionarme cuál es mi verdad”, dice.

Desde que encontró esa verdad, relata muy emocionado, entendió a la perfección que la vida era una belleza y la comenzó a mirar con otros ojos y perspectivas. Eso mismo, eso que le cambió la vida, es lo que le brindará a sus seguidores en cada uno de los shows por las diferentes ciudades.

“Es una invitación a entender que ya llegó la hora de hacernos cargo, de ponernos de primero”, agrega.

En todo este proceso, asegura que aprendió a entender a esa versión antigua suya, abrazar cada una de las experiencias que vivió, pero reconstruirlas por completo y darles un nuevo sentido, ese por el que hoy en día se levanta feliz pese a los miles de problemas que hay que enfrentar a diario.

“Está el Andrés Parra antes de morirse y el que parió la vida por segunda vez. No tengo nada para cuestionarle a ese Andrés anterior. Lo abrazo, lo honro, lo amo y todo. Sin él, no pasa esto”, manifiesta.

Parra asegura que es la prueba de que se puede tener todo en la vida, una familia, dinero, éxito, entre otras cosas, y aun así sentirse miserable todos los días. Venga que sí es pa´eso será un stand up comedy que le enseñará a quitarse la vergüenza de encima, tal y como él ya lo hizo.

“Estoy muy orgulloso de mis fracturas, de mis heridas, de mis traumas, de mis complejos, de mis inseguridad. No me dan vergüenza”, concluye.