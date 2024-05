Ante lluvia de criticas, juez del ‘Desafío XX’ explicó la importante regla que quebró Marlon para ser expulsado

Al interior del Desafío XX no solo se han vivido las competencias, sino lo pesada que ha estado la convivencia durante la temporada entre algunos participantes, al punto de que han terminado en fuertes discusiones.

Fue así que luego de preguntar por el dueño de la barra y aunque Marlon aceptó la culpa, argumentando que su intención no era infringir las reglas, terminó siendo expulsado por su falta.

Juez del Desafío XX explica regla re rompió Marlon para ser expulsado

Sin embargo, para muchos de los televidentes no quedaron claros los motivos de la expulsión del exintegrante del equipo Beta, al punto de que han lanzado fuertes comentarios por medio de redes sociales, llegando a señalar al programa de estar arreglado .

Según explicó el juez en Día a día , “ si su equipo pierde el desafío de hambre está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder es causante inmediata de expulsión”.

Marlon defiende a Andrea Serna de las críticas

Pero las críticas no han sido solo por la decisión, ya que la presentadora del formato también ha sido centro de fuertes comentarios, al punto de que Marlon tuvo que salir a defenderla.

“Quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata”, puntualizó el expulsado del Desafío.