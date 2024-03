Así es la habitación que Epa Colombia le preparó a su hija; es todo un lujo

La llegada de la primogénita de Epa Colombia es prácticamente un hecho y la influenciadora y empresaria tiene todo listo para darle la bienvenida a su pequeña.

Y es que desde el momento en el cual manifestó su intención de convertirse en madre, no ha dudado en compartir con sus seguidores los momentos más significativos de todo este proceso, desde el momento de la fecundación in vitro hasta las molestias que ha sentido durante su embarazo, por lo que no es de extrañarse que ahora haya decidido mostrar la habitación de Daphne Samara.

Epa Colombia mostró el cuarto de su hija y contó que ya tiene más de 50 vestidos. | Foto: Tomada de YouTube Caracol Televisión

Una habitación de ensueño para la primogénita

En una reciente publicación, la empresaria contó con lujo de detalles, cómo adornó la habitación de la bebé reafirmando lo orgullosa que se sentía por la apariencia del que será el cuarto de su primogénita: “Quedó hermosa, con colores que nos gustan (...) Bienvenidas a la habitación de mi hija. No dejes de soñar”, dijo segundos antes de dar paso a las imágenes.

De acuerdo a lo que se puede ver en el video, la habitación de Daphne Samara es un gran espacio decorado, en su mayoría, con tonos morados y rosa. Los detalles no faltan e incluyen muñecos, espejos, cuadros, muebles, ropa y accesorios.

Como dato curioso está el hecho de que una de las paredes tiene el nombre de la pequeña en un letrero de luces, con lo que se nota que todo está listo para recibir a la bebé en tan solo un par de semanas.

Como lo ha manifestado desde que empezó su embarazo, la influenciadora no ha escatimado en gastos cuando se trata de su hija. De hecho, hace poco compartió una publicación del baby shower de Daphne, en el que se apreciaron los mejores momentos de esta reunión, la cual no solo contó con una excéntrica decoración, sino con la presencia de destacadas figuras como el cantante Jhonny Rivera.

'Baby shower' de la hija de Epa Colombia | Foto: Instagram @epa_colombia

Detalles de la llegada de Daphne Samara

En entrevista con la Revista Vea, Daneidy Barrera dio detalles de lo que será la llegada de su hija: “(Nacerá) por cesárea, parto natural no se puede porque soy muy pequeña, soy muy estrecha y no lo puedo tener normal. Igual no lo tendría normal, porque me parece que esos dolores son demasiados fuertes, un dolor que mejor dicho va uno a la otra vida y vuelve y digo: ´No, muchas gracias´. Aunque la cesárea también duele muchísimo, pero prefiero por cesárea”.

Y es que a pesar de la felicidad que la embarga por la llegada de su primer bebé, Epa Colombia ha manifestado en más de una ocasión lo difícil que ha sido para ella estar embarazada, al igual que los cambios por los que ha tenido que pasar.