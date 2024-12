Así reaccionaron las redes sociales a la nueva relación de Carla Giraldo: “Está guapo, para qué”

Carla Giraldo ha sido una de las figuras públicas más controversiales dentro de la farándula nacional. La actriz y ahora presentadora no teme decir lo que piensa a la hora de opinar sobre su vida profesional y sentimental.

No cabe duda de que Carla sabe aprovechar las oportunidades profesionales que han llegado a su vida, pues se convirtió en la presentadora oficial del reality show La Casa de los Famosos del canal RCN en su primera edición, y hace poco se anunció que continúa en la conducción del programa en su segunda temporada.

Sin embargo, Giraldo se encuentra en el ojo del huracán de los medios de comunicación gracias a un video que se filtró a través de la cuenta de Instagram de la Revista Vea y en donde se le ve bastante cariñosa con un hombre que hasta el momento no había sido identificado.

Este clip ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y sobre todo mucha confusión debido a que la actriz no ha confirmado su separación con su esposo, Mauricio Fonnegra. ”Se separó?, cuándo?”, “¿Nuevo novio? y “No entiendo, ¿ella está o no soltera?”, son algunas de las reacciones de los internautas.

“Ahora sí no puede negar que se separó”, “está como Shakira, soltera”, “ella se merece solo amor y cosas buenas”, “lo importante acá es que ella sea feliz, fin del comunicado”, “está guapo, para qué”, “pues hay que ser feliz en la vida, o por lo menos intentarlo. Desear lo mejor a la otra persona y a vivir... claro que sí”, “o sea que sí volvió con el esposo”, “es que estar mucho con el mismo no aguanta... es mejor cambiar como mínimo cada 5 meses” y “a rey muerto, rey puesto... Así es todo en el mundo de la farándula”, “Y que paso con el esposo. No pues que era el mejor”.