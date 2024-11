Así recordó Laura Acuña sus disfraces junto a Jota Mario Valencia

Actualmente, la presentadora cuenta con su propio pódcast titulado: “La Sala de Laura Acuña” donde realiza entrevistas con figuras del entretenimiento. Incluso, por estas mismas fechas entrevistó a ‘Rafa’ Taibo, así que las historias paranormales no podían faltar. Lo que varios no se esperaban es que uno de esos relatos viniera de parte de la famosa colombiana.

La presentadora afirmó que en ese momento ella tenía jornadas muy largas de grabación, ya que llegaba muy temprano, hacia las 4:00 a. m., y se iba después de las 10:00 p. m. Por eso, no era raro que tuviera su propia historia con la presencia del más allá.

“Mientras pasaban las dos horas del noticiero yo hacía titulares y me acostaba en un sofá a esperar. Alrededor solo hay oficinas y papeles, nada más”, comenzó diciendo Laura.

“Como si hubiera pasado un vientico. Yo no les quiero decir dónde me quedó todo. Yo no pude moverme, quedé petrificada. Cuando tuve la fuerza… quién dijo miedo”, agregó.