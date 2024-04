Laura Acuña recordó a Jota Mario Valencia con emotivo mensaje de cumpleaños

En su mensaje, Laura Acuña agregó una frase con la que afirma que no olvida al presentador, pese a que han pasado más de 4 años desde que se conoció de manera sorpresiva su fallecimiento en el Hospital de Bocagrande de la ciudad de Cartagena, (Bolívar) , a causa de un accidente cardiovascular.

“Te extraño todos los días y todos los años … 💖”, agregó la bumanguesa en el post que rápidamente comentó Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario con la frase: “Feliz Cumpleaños en el cielo. La mejor forma de homenajearte es recordando lo feliz que me hacías, siempre estás presente en mi alma y el mi corazón”.

Cabe mencionar que hace un poco más de un año , Laura Acuña reveló que aún le afecta recordar al presentador y no puede evitar que sus lágrimas caigan al mencionar su nombre o revivir aquellos momentos llenos de alegría que le regaló.

Dicha confesión la hizo en diálogo con la periodista española Eva Rey: “eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”.