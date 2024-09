Laura Acuña destapa angustiante drama que vive por culpa de intenso seguidor: “Este ser humano me produce miedo”

Laura Acuña habla del miedo que le produce uno de sus seguidores

De acuerdo con lo mencionado por Laura Acuña, el fanático la sigue por todo lado, pues lugar en el que ella está, lo ve: “Es un personaje que siempre aparece en el lugar donde estoy. No importa lo que sea: un evento, haciendo mercado o donde sea. Este tipo me acosa y confieso que me da miedo”, dijo Laura Acuña, quien recientemente aseguró tener problemas de salud.

“No es viejo, aunque sí maduro. Lo que pasa es que siento que no está bien, que él tiene algo ¡Me da mucho susto! Me produce una cosa fea que nadie más me produce [...] Este ser humano me produce miedo, literal”, aseguró.