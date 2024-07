Laura Acuña contó curiosa razón por la que su hermana le pegaba: “Yo la detestaba de chiquita”

Laura Acuña confesó que su hermana mayor le pegaba cuando era una niña pequeña

“Mi hermana me pegaba [...] ella decía venga le ayudo a hacer las tareas, eso para mi era como si hubiera llegado el demonio de Tasmania. Me sentaba y me decía ‘se va a aprender la tabla del 7′ cuando primer calvazo, me jalaba mis colitas. Yo la detestaba de chiquita”, dijo Laura Acuña.