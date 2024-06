El drama que vive Laura Acuña por la final del fútbol profesional colombiano y su amor al Bucaramanga

Gracias a su trabajo en la televisión, Laura Acuña es hoy una de las presentadoras y modelos más queridas de Colombia, que ha cautivado a muchos por su profesionalismo frente a las cámaras, así como ha enamorado a otros de su angelical rostro y figura.

Nacida en Bucaramanga, en televisión nacional hizo su debut en Fuera de lugar, pero fue gracias a su participación en formatos como Muy buenos días, Noticias RCN en la sección de farándula, La voz Kids, entre otros, que logró gran reconocimiento en Colombia.

Es por eso que Laura Acuña logra sumar un gran número de fans en redes sociales, como se puede ver en su perfil de Instagram, donde llega a sumar a más de cuatro millones de seguidores interesados en saber distintos detalles de su vida.

La presentadora aprovecha la plataforma para dejar ver algunos momentos de su diario vivir, como tiempo en trabajo, vacaciones o hasta momentos en familia, que son del interés de sus fanáticos.

De hecho, recientemente, Acuña aprovechó las historias de su IG para revelar el “drama” que está viviendo por la final del fútbol profesional colombiano y la llegada del Atlético Bucaramanga a esta.

Laura Acuña reveló el “drama” que vive por la final entre Atlético Bucaramanga y Santa fe

Laura inició expresando su felicidad de ver al equipo de su ciudad natal en la final de la Liga BetPlay 2024-1, cuando manifestó: “Estamos en la final y honestamente no sé muy bien cómo reaccionar ante esta situación porque me llena de felicidad, pero es que nunca habíamos estado en una final. No sé como actuar. Como se actúa como fan de su equipo de su alma”.

Laura no deja de derrochar sensualidad por las fotos que sube a las redes. | Foto: Instagram: @lauraacunaayala

La presentadora aprovechó para agradecerle al técnico del equipo por llevar a Bucaramanga a la final, expresando: “Solo paso a decirle a Rafael Dudamel que lo queremos mucho, de verdad. Amanda, tu papá es lo máximo”.

Posterior a esto confesó el “drama” que vivirá en la final, debido a que la segunda fecha del encuentro entre Santa fe y Bucaramanga se realizará el día de su cumpleaños: “No me quiero emocionar tanto porque no quiero sufrir (...) tengo mucha ansiedad porque esto no lo he vivido yo. Esto me llena orgullo”.