Laura Acuña confesó situación molesta con Daddy Yankee en plena entrevista: “Fue súper incómodo”

“Estamos sentados con Daddy Yankee que no le daba entrevistas a nadie y yo no sé ese señor por qué se sentó conmigo en una entrevista. Además, fans número uno. Se sienta Daddy Yankee y yo decía ‘Dios mío, qué le pregunto que no diga después que qué bobada lo que le pregunté'. Empiezo yo a preguntarle y, de un momento, a otro suena un ta-ta-ta-ta atrás. Este ‘man’ casi termina en la piscina del Hotel Las Américas. Yo no sabía qué estaba pasando y esto fue al aire, en vivo. Era pólvora y él quedó casi debajo de la piscina (risas), casi se bota. Y me decía: ‘no, es que yo vengo del Barrio Fino’ (risas). Y yo, ‘no, pues bueno’. Fue súper incómodo. Yo decía: ‘cómo se me tiran la entrevista con Daddy Yankee (risas)”, le contó Acuña a Yeison Jiménez.