Aura Cristina Geithner rompió el silencio y habló sobre Marcelo Dos Santos; dio inesperadas declaraciones: “Tengo que decirlo”

“Lo que hicimos bien en esa relación fue separarnos. Lo que no hicimos bien instrumentado fue, y ojo no son consejos, es el mérito, cuando hay un hijo, los intereses particulares no importan porque hay un hijo, eso hay que cuidarlo, apoyarlo y construirlo. Tú no puedes destruirle la imagen del padre al bebé porque no tiene las herramientas para manejar eso. Entonces, para decirlo, cuando tú te separas y el núcleo familiar se rompe, hay que servirle a la criatura y, si no pueden despersonalizar la situación, hay que buscar a alguien que sepa”, aseguró ante cámaras.