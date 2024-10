Marcelo Dos Santos expuso verdad detrás de su relación con Aura Cristina Geithner; habló de su hijo: “Necesita terminarse”

Marcelo Dos Santos habló del instante en que se separó de su hijo

“Cuando hay un hijo, los intereses particulares no importan. Hay que construirlo, hay que apoyarlo, hay que defenderlo. No puedes destruirle la imagen del papá al bebé, y viceversa, porque no tiene las herramientas para manejarlo. Cuando tú te separas y el núcleo familiar se rompe, la criatura ya es un hecho. Si no se es lo suficiente sinceros, poniendo primero el bienestar del menor, es mejor pedir ayuda”, aseguró.