Autora del libro The Palace Papers reveló curiosidades del príncipe Harry y su esposa

Tina Brown, exeditora de Vanity Fair y autora del libro The Palace Papers, en declaración al diario The Washington Post, reveló detalles de su libro en el cual Meghan Markle no sale muy bien parada. Cuenta que cuando la exactriz conoció a Harry, ella no pudo resistirse a las oportunidades de negocios que se abrían por ser miembro de la realeza. “Era un hambre de aprovechar la influencia global y de vivir en casas gloriosas sin ataduras”, dijo Brown.

Asegura que Meghan deseaba tener la riqueza y estatura social de Michelle Obama. El mundo de los contratos y los agentes no era el de Harry, pero encontró en ella a una estratega muy mundana en la que confió por encima de todos los demás asesores. La exeditora de Vanity Fair también afirmó que el príncipe Harry habría dejado la realeza incluso sin Meghan.

“Un asesor muy cercano me dijo: ‘Siempre supimos que se iría en algún momento, estaba muy infeliz’”. Incluso la reina lo sabía. Meghan simplemente le dio las herramientas para lograrlo.

Un rey transparente

Felipe VI de España es el actual rey de España, título por el que ostenta la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. - Foto: getty images

El rey Felipe VI hizo públicos sus bienes y finanzas personales por primera vez, como parte de un intento por hacer más transparente a la familia real. La decisión fue vista también como una manera de distanciarse de los titulares negativos que rodean a su padre, el rey Juan Carlos, quien se ha enfrentado a varias investigaciones en España y en el extranjero por supuesta evasión de impuestos y tratos cuestionables en Oriente Medio.

De acuerdo con el reporte, la fortuna personal del rey es de 2,6 millones de euros, según ha revelado la casa real, de los cuales 2,3 millones están en cuentas corrientes y de ahorro, mientras que los 300.000 euros restantes se componen de obras de arte, antigüedades y joyas.

Felipe no posee ningún activo en el extranjero y su riqueza ha sido acumulada principalmente de los estipendios anuales que le pagaba su padre desde 1998, cuando era heredero. La riqueza de Felipe se vio eclipsada por la de su madre, la reina Sofía, que, según The Sunday Times, ascendió el año pasado a más de 365 millones de dólares.

Regresa Downton Abbey

Las vidas de la familia Crawley y de sus sirvientes en la casa campestre de la familia de la época eduardiana. - Foto: afp

El viernes 29 de abril está previsto el estreno de Downton Abbey: A New Era, la segunda película de la saga que cuenta la historia de la familia Crawley y sus sirvientes al comienzo del siglo XX. El guion estuvo de nuevo a cargo de Julian Fellowes, y en esta oportunidad Simon Curtis hizo las veces de director. Al tradicional elenco se unirá por primera vez el reconocido actor británico Dominic West. En esta oportunidad, la familia hará un viaje a Francia, en donde Mary Crawley (Michelle Dockery) se enfrentará a las divas de la gran pantalla en ese país.

El patriarca Robert Crawley (Hugh Bonneville), su otra hija, Edith, y su esposa, Cora (Elizabeth McGovern), van a Francia en busca de sol, ocio y un vistazo al misterioso pasado de la matriarca de la familia, la duquesa (Maggie Smith), quien ha heredado una villa allí. “Hace años, antes de que nacieran, conocí a un hombre”, dice ante la mirada sorprendida de su familia.

Tras la gimnasta

Alina Marátovna Kabáyeva es una gimnasta rítmica rusa retirada. En su etapa como gimnasta medía 1,66 m y pesaba 48 kg. - Foto: getty images

Las sanciones de Estados Unidos contra Alina Kabaeva tendrán que esperar. Kabaeva es una exgimnasta olímpica de 38 años que sería amante de Vladímir Putin y con quien tendría cuatro hijos que viven con ella en Suiza. Su nombre salió a la luz pública como parte de la lista de personas cercanas al mandatario ruso a quienes se les impondrán sanciones.

Pero el Gobierno de Estados Unidos prefirió detener esa medida contra Kabaeva para evitar un escalamiento de las tensiones con Rusia. Kabaeva, nacida en Uzbekistán, ganó medalla de oro en gimnasia rítmica en los Olímpicos de Atenas de 2004 y se ganó el remoquete de “la mujer más flexible de Rusia”. Aunque ambos niegan tener una relación, todo parece indicar que ella es el nuevo amor de Putin.

Distanciados

Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, es un abogado y político estadounidense. Es el 46.º y actual presidente de los Estados Unidos. - Foto: getty images

El libro This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future, escrito por los periodistas Jonathan Martin y Alex Burns, describió la relación entre Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris como “amistosa, pero no cercana”. Según los reporteros del diario The New York Times, sus almuerzos semanales carecen de “una verdadera profundidad e intimidad personal y política”. Esa sensación la compartiría Biden con su esposa, la primera dama Jill Biden.

Hablando en confianza con un asesor cercano a la campaña de su esposo, la futura primera dama planteó una pregunta mordaz. “Hay millones de personas en los Estados Unidos, ¿por qué tenemos que elegir a la que atacó a Joe?”. Lo decía porque en 2019 Harris criticó a Biden por su historial racial, específicamente su relación anterior con senadores segregacionistas y su oposición al transporte escolar. Biden se sentía frustrado con Kamala, además, porque entre sus ambiciones políticas no estaba la vicepresidencia.

Le gustan los viejos

Alfredo James Pacino, más conocido como Al Pacino, es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, habiéndose desempeñado ocasionalmente como guionista, director y productor. - Foto: getty images

El amor no tiene edad. Ese podría ser el lema de Al Pacino, quien celebró su cumpleaños número 82 al lado de su novia de 28 años, Noor Alfallah. Lo curioso es que este no es el primer novio de la tercera edad de la joven, pues antes de Pacino, estuvo saliendo con Mick Jagger cuando él tenía 74 años y ella 22.

Además del rockero, el corazón de Alfallah también ha estado vinculado al multimillonario y filántropo Nicolas Berggruen, de 60, y también fue vista saliendo con Clint Eastwood, de 91, quien insiste en que Alfallah es solo una amiga de la familia. Sobre los 54 años de diferencia con Pacino, Alfallah dice: “Nuestras edades no me importan. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Es mi primera relación seria y es un momento feliz para mí”. Enhorabuena.