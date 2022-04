“Me dio superduro”: Yina Calderón, afectada por el cierre de su cuenta en Instagram

A pocos días de que le hayan vuelto a cerrar, por quinta vez, la cuenta de Instagram a la influencer y empresaria, Yina Calderón afirmó por medio de otras de sus redes que le había dado muy duro esta nueva situación, al punto que esta mujer habría recurrido al alcohol.

“La verdad sí estamos tomando, estamos tomando. ¿Desde cuándo, desde ayer? Desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio superduro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefiero que me vean sayayín”, fueron las palabras de la exprotagonista en la red social, recalcando que aunque no iba a llorar por el suceso, sí estaba afectada.

Entre tanto, en medio de la conversación con su prima, la mujer que sale con ella en las historias, se preguntan si podrá recuperar la cuenta, a lo que su familiar le responde con pesimismo que no cree que sea posible, pero que como esta no es la primera vez, probablemente Calderón se recupere de la situación.

“¿Usted cree que la recuperamos o no?”, fue la pregunta de Calderón, e inmediatamente su prima le contestó: “no, no creo, pero igual, no es la primera, usted ya está acostumbrada a eso”, insistiéndole a su familiar que ella podía salir de esta situación y recuperar su cuenta como otras veces.

Entre tanto, las historias han sido el centro de la discordia en las redes sociales, luego de que varios usuarios criticaran la forma como la influencer se mostró, ya que parece estar bajo un estado de alicoramiento. En los comentarios algunos afirman que no debería dar un “mal ejemplo” en las redes sociales.

“Ojalá le cancelen hasta el WhatsApp, qué mujer tan conflictiva, mal ejemplo, incitadora a malas cosas, al licor, a que la mujer no acepte su físico, mejor dicho, no le aporta nada bueno a esta sociedad...”, escribió un usuario en el video publicado por una página de farándula en Instagram, recalcando que no estaba de acuerdo con la actitud de Calderón.

Es de recordar que, mediante un video, la joven dijo que no le parecía justo y que desconocía por qué estaba ocurriendo eso, al momento en el que le cerraron por quinta vez la cuenta.

“Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar o sea no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé, ¿qué hago?”, comenzó informando a sus seguidores y, agregó, ”realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta”, afirmando la sorpresa que se llevó ante el hecho.

“Obviamente, me duele mucho que me inhabiliten mis cuentas, no me parece justo. No sé a quién tengo detrás, de verdad, hay cosas más terribles. Yo tengo ahí alguien detrás dándole, dándole. Igual mi comunidad es demasiado grande, las cuentas falsas son una chimba”, continúo expresando Calderón. No obstante, advirtió que no se quedará quieta y que buscará otra plataforma digital que se ajuste al tipo de contenido que acostumbra a publicar.

Además, la joven influencer, quien también es DJ, afirmó que desde hace algunos días estaba recibiendo notificaciones que le indicaban que supuestamente estaban tratando de entrar a su cuenta.