“No prendemos el televisor”: esposo de Valerie Domínguez reveló por qué no ve ‘Te la dedico’

En medio de una dinámica de preguntas y respuesta en Instagram, el esposo de Valerie Domínguez, a quien le dicen ‘el Pollo’ Echeverri, confirmó que no ve la telenovela que protagoniza su esposa, lo que sorprendió a sus seguidores, quienes también quisieron saber cuál era el motivo.

Aunque Echeverri no reveló el nombre de la producción en sus historias, Te la dedico es la única en la que actualmente está actuando Domínguez. En sus declaraciones, la pareja afirmó que “no aportaban al rating” de la telenovela, ya que ni siquiera prendían el televisor para verla.

La pregunta que les hicieron fue: “¿Cómo haces para ver a Valerie besándose con otro ‘man’?”, a lo que Echeverri respondió que no veían la producción; al parecer, para la pareja de la exseñorita Colombia afrontar las escenas en las que se relaciona con otros hombres, en este caso, Pipe Bueno, sería un trabajo difícil.

“En esta casa no se ve la novela, no aportamos al ‘rating’, no prendemos el televisor”, fue la respuesta que dio Echeverri a sus seguidores, asegurando que él prefería no ver las escenas de romance, por lo que tampoco se preocupaba por ver el trabajo de su esposa.

A continuación, otra persona les preguntó si dentro de sus planes estaba tener otro bebé, a lo que la pareja respondió sin vacilar que sí, que querían tener un ‘pollito’ o ‘pollita’ más adelante. Es de recordar que en mayo de 2021, la actriz dio a conocer que dio a luz a Thiago, su primogénito, junto a su esposo, Juan David ‘el Pollo’ Echeverri.

Con un sentido mensaje, la exseñorita Colombia le dio la bienvenida a su bebé, indicando que tenerlo en sus brazos es la mejor sensación y que ser madre es maravilloso.

“¡Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida! Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. ¡Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia! Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío. @ThiagoEcheverriDominguez ¡Bienvenido al mundo! Te amamos hijo, gracias por elegirnos”, fue parte del mensaje de la presentadora en las fotografías que publicó, donde se le ve cargando a su primogénito.

Por otro lado, a la pareja de Pipe Bueno, la influencer Luisa Fernanda W, también le preguntaron sobre este tipo de escenas que lleva el cantante con Valerie Domínguez. A pesar de que hace un tiempo Luisa había hablado sobre el tema, advirtiendo que se sentía muy orgullosa de los logros de su pareja y que sentía un poco de celos por las escenas de amor que se ven allí, W se confesó en sus redes sociales.

A diferencia de ‘el Pollo’ Echeverri, la influenciadora aseguró que no se perdía un capítulo de la producción, aunque contó que no veía la novela por RCN. Aclaró que la novela la está viendo por la plataforma HBO.

“Obvio que las veo [las escenas de Pipe en la novela], obvio que las veo. De hecho, me veo la novela es por HBO porque en RCN la dan muy tarde”, dijo W en sus historias. “Y se me llena el corazón de orgullo” concluyó.