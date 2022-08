Barbie Colombiana señaló a Epa Colombia: “si algo me pasa, ella es responsable”

La disputa entre Epa Colombia y la Barbie Colombiana sigue aumentando y cada una narra su versión en sus respectivas cuentas de Instagram. En esta oportunidad, la modelo hizo una fuerte declaración contra Daneidy Barrera Rojas.

La conocida influenciadora Barbie Colombiana comentó en sus redes sociales sobre algunas actividades ilegales que supuestamente realiza la empresaria de las queratinas Epa Colombia. “Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta”, aseveró en una de sus publicaciones. Acto seguido, afirmó que “por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella (Epa Colombia), puedo decir que sí lava dinero”.

La modelo fue clara en precisar que sus argumentos se dan por lo que vivió en el pasado con la influencer; por ende, aseguró que no tiene ningún conocimiento sobre los negocios actuales que maneja, especialmente con sus queratinas.

“Ahora, como yo ya no estoy con ella no puedo decir lo mismo. No sé si ella ya no está haciendo eso”, puntualizó Yoli Álvarez.

Posteriormente, un funcionario de Empire House, agencia que maneja las redes sociales a Epa Colombia, publicó en Instagram una conversación con la Barbie, en el que le dice que la disputa que ellas tienen es por un dinero que no le prestó la empresaria de las queratinas.

“Tú te sientes tan dolida con ella porque no te prestó los dos millones. Dónde te consigno ya, seis millones de pesos, te los regalo yo de mi plata y dejas a Epa en paz, y decís y explicas que ya sabes de qué se trata lavar dinero y que Epa no lo hace, que te equivocaste. Epa no hace eso, es totalmente falso”, (sic) manifiesta.

Además, desde la agencia Empire House le insistieron a la Barbie la inocencia de Barrera Rojas. “Epa no trabaja con narcotraficantes”, asegura el funcionario de Empire House. Además, le pregunta a la Barbie qué entiende por lavado de dinero: “evasión”, responde ella, a lo que le refutó el hombre que Daneidy Barrera tampoco evade impuestos.

Posteriormente, la Barbie Colombiana afirma en esa conversación que ella “es capaz de destruirla”. “¿Por qué la quieres destruir?”, le pregunta el hombre de la agencia Empire House, a lo que la modelo responde contundentemente: “porque se me da la gana”.

El nuevo capítulo de esta disputa lo vuelve a protagonizar Yoli Álvarez, más conocida como la Barbie Colombiana, quien lanzó una denuncia contra Epa Colombia. De nuevo, la influenciadora utilizó la dinámica de responder preguntas de cibernautas, donde uno de ellos le consultó por la diferencia que tiene con la empresaria de las queratinas.

“¿No te da miedo que luego de tantas acusaciones tu vida corra peligro?”, fue la pregunta del usuario de Instagram. Ella respondió: “para nada, además, pase lo que me pase, a la única que hago responsable es (a) la señora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia”.

En esta disputa entre Epa Colombia y la Barbie también dio su opinión la influenciadora Yina Calderón, quien, a pesar de las diferencias que tiene con la empresaria, la defendió de las acusaciones que le hace la modelo trans.

“Ustedes saben que yo no la voy con Epa Colombia, pero me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja, y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá”, señaló la exprotagonista sobre las palabras que dio Yoli Álvarez, nombre de pila de la Barbie.

“El tema del ‘lavado de dinero’ es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa? ¿Qué le importa, parce?, quédese callada, eso es muy delicado, eso ya no”, agregó a sus comentarios.

“Con esas amigas, líbrame Dios, padre nuestro. Si así son las amigas... Por eso yo les digo, señoritas, amigas no hay y ‘amigo es el ratón del queso’. Todo el mundo es un ‘doble’ y en cualquier momento ‘le dan la espalda’ y ‘le clavan la puñalada’… A mí no me cae bien Epa, pero si eso fuera verdad, y no la quiero defender, estaría en la cárcel”, indicó Calderón.