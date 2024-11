Bloquearon la cuenta de Instagram de Angélica Jaramillo; la modelo se pronunció y habló de su familia

Hace varios meses, Angélica Jaramillo, reconocida exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele sorprendió a sus miles de fanáticos al realizar una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que, reveló que desde hace muchos años se ha visto afectada por la adicción a las drogas, situación que la ha alejado de su familia y ha dificultado su trabajo en cuento a algunos proyectos y sueños que tenía desde sus años de juventud.

Este caso generó una gran polémica en redes sociales, pues miles de usuarios de las plataformas en las que se popularizó el video, le hicieron un llamado a su familia, quienes hasta ese momento no se habían pronunciado públicamente.

Angélica Jaramillo en Vicky en Semana. | Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana.

Horas después de lo sucedido, Sofía y Laura Jaramillo, sus hermanas, publicaron algunos comunicados por medio de sus perfiles en los que explicaron que estaban atentas a cualquier novedad que presentara su hermana e iban a tratar de ayudarla nuevamente, llevándola a un centro de rehabilitación.

No obstante, algunas semanas después, Angélica se escapó del lugar, pues no estaba cómoda con el trato que estaba recibiendo por parte de los profesionales que tenían la tarea de trabajar por su bienestar y contribuir a que saliera de la adicción por medio de distintas terapias.

En una entrevista realizada en el programa digital de Vicky en SEMANA, el pasado 9 de noviembre, Angélica mostró el descontento que tenía con su familia por haberla llevado a este lugar, pues según sus palabras, le dieron un medicamento, el cual no permitiría que se resistiera a ser trasladada.

“Yo he pasado por una situación bastante adversa, donde mi familia quiso ayudarme, pero me metieron a un internado; perdón, a un sitio de recuperación, pero me llevaron a la fuerza, a las malas. Prácticamente, yo me sentí como si estuviera secuestrada y yo dije, ‘no era necesario llegar a tocar este fondo’ (...) No lo creo que lo hayan hecho de esa forma. A mí me drogaron durante dos días con dosis altísimas para dormirme y entrarme a ese lugar. Dosis altísimas que no eran necesarias”, mencionó.

Angélica Jaramillo, modelo colombiana | Foto: SEMANA

Angélica Jaramillo preocupó a sus seguidores con reciente publicación

Por medio de su cuenta de Instagram, Angélica publicó una imagen de lo que sería el lugar en el que estaba siendo rehabilitada, preocupando a sus seguidores, pues este no tendría el aspecto que muchos esperaban.

Sin embargo, después de unos minutos, los comentarios de la publicación fueron restringidos y se dio de baja su cuenta por aproximadamente una hora, dejando a la expectativa a los fanáticos que estaban atentos a sus actualizaciones.

La exprotagonista de Nuestra Tele preocupó a sus fans con reciente publicación. | Foto: Famosos Bajo El Flash

No obstante, con el paso de las horas, la cuenta fue restaurada y Angélica se pronunció por medio de las historias, relatando cómo se estaba sintiendo en el momento.

¿Qué dijo Angélica Jaramillo al recuperar su cuenta?

En medio de una notable preocupación, la modelo de videos musicales y empresaria manifestó que se ha sentido muy abrumada después de haber revelado su problema con las drogas, ya que siente que todo se ha complicado más de lo que esperaba.

“Supercompleto este tema, primera vez que me pasa que no puedo entrar a la cuenta, pero bueno, yo dejo que las cosas vayan fluyendo. Lo único que sé es que yo quiero tranquilidad, la verdad. No ha sido fácil, no ha sido fácil, nadie sabe por las cosas por las que cada persona pasa. Lo que sí les digo es que yo no he hablado al respecto de lo que debería decir, como se tiene que decir, sino que he evadido y obviado detalles de muchas cosas por sanidad”.

Recalcó que, considera que hay temas que debe guardarse para ella, pues con haber compartido su experiencia en un primer momento, es suficiente para poder ayudar a otras personas.

La actriz rompió su silencio acerca de su adicción a las drogas. | Foto: Instagram: Angélica Jaramillo

“Duele, duele mucho, el que no lo vive no lo siente, el que no lo vive no sabe. Pueden sacar mil especulaciones, pero realmente, créanme que yo, desde la primera vez que hice esa publicación el 13 de agosto, yo no quise salir a hablar más de eso porque pensé y sentí que ya había dicho lo que tenía que decir (...) Eso quería dejarlo ahí, ya no más, yo me dije a mí misma ‘ya no más’, pero resulta que han pasado ciertas cosas que ‘wow’, he aceptado, he afrontado con verraquera y no, simplemente he hablado de mí, de esto que pasó y ya”.

Para finalizar, habló de sus creencias religiosas y manifestó que se ha sentido acompañada por Dios en cada uno de los pasos que ha tenido que dar para poder encontrar una pronta mejoría.