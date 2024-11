Mamá de Angélica Jaramillo rompió el silencio y habló acerca de la rivalidad de sus hijas

“Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín no fue venir a pasear, fue traer a mi hermana a un centro de rehabilitación. Por más que quisimos llevar el proceso en familia, fue imposible ayudar a Angélica. No se dejó ayudar”, puntualizó Laura Jaramillo.

Recientemente, salió a la luz un mensaje de la madre de Angélica donde pide que se calmen las aguas entre ellas, pues hay un vaivén de indirectas entre ellas: “Hijas, dejen así, ya no más peleas entre familia, no hagan caso, deje que hable, que diga, puede decir mucho. Hijas, ustedes saben quiénes son y cómo se comportan, lo demás resbala, ya no me den más angustia, hijas, yo simplemente escucho y callo, hijas, no voy a tomar lo que no es para nosotros”, destacó.