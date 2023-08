Britney Spears posa como Dios la trajo al mundo “acompañada” de Kanye West

La denominada princesita del pop Britney Spears sigue generando mucho más revuelo en las redes sociales con las publicaciones que está realizando, luego de que se conociera el proceso de divorcio que adelanta su ahora expareja Sam Asghari en su contra, en el que le estaría impugnando el contrato prenupcial y las capitulaciones hechas antes del enlace para poder gozar de la mitad de los bienes que la cantante tiene actualmente.

“Después de seis años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido ponerle fin a nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Suele pasar. Pedir privacidad parece ridículo, así que solo les pediré a todos, incluidos los medios de comunicación, que sean amables y considerados”, escribió el hombre de 29 años en su cuenta de Instagram, siendo el primer comunicado al respecto que se dio a conocer de forma pública.

Britney Spears, cantante norteamericana. | Foto: FilmMagic - Getty Images

En tanto, la princesa del pop escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 42 millones de seguidores, junto a un particular video en el que se observa a Spears bailando la canción If de Janet Jackson con botas y en ropa interior. En las palabras del post, que dedicó la cantante el pasado sábado 19 de agosto, la mujer aseguró: “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente”.

Britney inició su mensaje mencionando que no debería estar explicando las razones de la ruptura de su matrimonio, pero que tras lo ocurrido, dejó claro lo siguiente: “no podía soportar el dolor... Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para explicar por qué. ¡Porque honestamente no es asunto de nadie!”.

Britney Spears muestra sus habilidades para el pole dance con un sensual baile. | Foto: Tomada de Instagram @britneyspears

Luego de esto, Spears se ha mostrado como es usual, con un contenido sumamente particular y hasta cuestionable, en el que hay fotos y videos que no tienen nada que ver con su vida y su música, otros clips en los que ella muestra sus bien característicos movimientos de brazos y piernas intentando rememorar las coreografías que la hicieron famosa y no pueden faltar sus videos desnuda mostrando casi siempre sus pechos hasta donde la red social se lo permite.

Una de estas últimas publicaciones donde aparece con muy poca ropa es un video reciclado de ella con sus pechos al aire y cubiertos solo por su sábana, mientras se escucha la canción Fade del rapero Kanye West, a quien también se le conoce por su comportamiento inusual y sus pensamientos antisemitas, que lo han llevado a romper relaciones laborales con grandes marcas de moda como Balenciaga y Adidas.

“Me and Kanye 🤩” (“Kanye y yo”),escribió Britney en su post, que alcanzó a tener más de 40 mil likes antes de que la cantante lo eliminara de su perfil, en el que solo se ve el clip original que ella lo publicó en primer lugar con el sonido de la canción I Put a Spell On you de la gran Annie Lennox, que cuenta con más de 433 mil likes y ni un solo comentarios, pues desde hace meses la intérprete de Toxic deshabilitó esta opción para dejar de leerlos comentarios negativos que le dejaban millones de cibernautas.

