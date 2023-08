¿Buscando bebé? Carmen Villalobos habría revelado cuáles son sus próximos planes

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y entre el público de habla hispana de Estados Unidos. Todo, gracias a los roles que ha desempeñado en producciones que han roto fronteras, como la nueva versión de Hasta que la plata no separe y su protagónico en la serie Sin senos sí hay paraíso , con la que consolidó un público amplio en las redes sociales.

Sin embargo, en el capítulo final de dicho reality, la barranquillera lució un vestido de can can que, aunque le sentaba muy bien, le generaba cierto volumen en su vientre que puso a sus más de 22,1 millones de seguidores a pensar que algo más había allí.

“A mí me encanta verme rellenita, me fascina (…) Pero ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, de retomar, así que bueno, hoy empezamos a darle al ejercicio” , declaró la actriz, revelando que sus planes a corto plazo son muy diferentes a los de quedar embarazada.

Carmen Villalobos tuvo un susto gigante mientras manejaba

A través de sus historias, la presentadora dijo: “Oigan, les cuento que acabo de pasar uno de los sustos más grandes que he tenido, creo yo. Vean, venía conduciendo y se zafó la tormenta así de tu vida, pero la tormenta era esa vaina que no ves nada , o sea esto que tienes que reducir la velocidad un montón, un montón, un montón, poner estacionarias, no ves el carro de adelante, o sea el agua… coñ… qué susto, pero así, así fuerte”, mostrando que el miedo que sintió fue muy fuerte.

A lo anterior agregó: “Creo que de todo el tiempo que he estado acá, a mí no me había tocado, o sea manejando, me había tocado en la casa, pero manejando, o sea manejando no, pero llegamos sanos y salvos a la casita gracias a Dios”, dejando ver que ya estaba un poco más calmada por el mal momento que pasó al volante mientras estaba en una vía rápida.