Selena Gómez anunció su regreso con nuevo lanzamiento musical

Comienza la cuenta regresiva para el regreso a la industria musical de la talentosa actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, quien es recordada por protagonizar la icónica serie de Disney ‘Los hechiceros de Waverly Place’, además de participar en diversas películas producidas por la misma compañía.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 10: Selena Gomez attends the 80th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 10, 2023 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images) | Foto: Getty Images

Su popularidad es tan grande tanto a nivel nacional como internacional, que actualmente es considerada como una de las artistas más queridas. Prueba de ello es su importante título como una de las figuras públicas con mayor número de seguidores en la red social Instagram en todo el mundo, un logró que ocurrió sin siquiera estarlo buscando, cuando decidió alejarse un poco del mundo digital.

Al parecer, este descanso le sentó muy bien y por eso, desde que regresó a las plataformas digitales sus fans no han parado de enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos, mientras ella comparte fotos y videos de su día a día y celebraciones de fechas especiales como su cumpleaños número 31.

Su nueva vuelva al sol fue tendencia en las redes sociales debido a que los celebró por todo lo alto en compañía de importantes personalidades como la cantante Christina Aguilera y hasta la artista colombiana Karol G, demostrando que ahora podría estar pasando por el mejor momento de su vida después de enfrentar varias complicaciones relacionadas con su vida sentimental y de salud.

Entre las cualidades que más la caracterizan además de su talento como actriz y su tono de voz, es su auténtica personalidad, lo que la ha llevado a tener una relación cercana y sincera con sus fanáticos en cuanto a sus proyectos profesiones y algunos detalles de su vida íntima.

Emocionada por anunciar su regreso a la industria que marca una nueva etapa en su carrera, la cantante compartió con sus seguidores en Instagram un llamativo carrusel de fotografías de lo que podría ser su próximo sencillo titulado ‘Single Soon’.

En esta publicación, Selena reveló la fecha exacta en la que se estrenará su nueva canción y con la que sin duda alguna espera sorprender a sus fans alrededor del mundo recordando varios de sus éxitos como ‘The Heart Wants What It Wants’ y ‘Good For You’.

De esta forma, se presume que su siguiente lanzamiento, que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto, hará parte de su álbum ‘SG3′, pese a que el número de canciones que podrían hacer parte de este proyecto aún no está determinada.

Selena Gómez anunció nueva canción que hará parte del álbum SG3 | Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Al poco tiempo de haber hecho esta revelación, sus fans no tardaron en reaccionar para darle a conocer lo felices que están por escuchar de nuevo sus canciones y revivir viejos tiempos con su estilo.

“Nunca he estado más listo”, “ella también hace referencia a ‘Sex and the City’ con la publicación”, “no puedo esperar”, “bro, es tan estilo 1989 omg”, “¡obviamente la mujer más hermosa de América ahora mismo!”, “ya quiero que sea 25 de agosto, ¡qué emoción!”, han sido algunos de sus comentarios.

La cantante estadounidense se ha caracterizado por mostrarse real con sus seguidores y por ello no duda en compartir cada detalle de su vida. Hace unas semana sorprendió con su fiesta de cumpleaños donde hubo artistas de talla internacional y entre esos la colombiana Karol G, con quien se tomó varias fotografías.

En una de las postales que subió Gómez se le pudo ver bailando con la colombiana, posando juntas y moviendo sus cuerpos al ritmo de la música. Ambas llevaban lentes oscuros, disfrutando de la velada.

Las cantantes disfrutaron en el cumpleaños de Gómez. | Foto: Instagram @selenagomez