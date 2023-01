Selena Gómez respondió a quienes la critican por su actual apariencia física

La cantante y actriz Selena Gómez, de 30 años, tras caminar por la alfombra roja en los Globos de Oro 2023 el pasado 10 de enero, decidió hablar con sinceridad sobre cómo luce ahora y respondió a las constantes críticas sobre su apariencia física.

La también compositora y empresaria estadounidense asistió a la gala de premiación en compañía de su hermana, la pequeña Gracie Elliot Teefey, y allí aprovechó para responder a las críticas a través de un Instagram ‘live’. “Estoy un poco más robusta en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, manifestó, antes de preguntarle a su hermana: “¿Verdad?”. Gracie contestó: “Sí” y Selena comenzó a reírse.

Ante las declaraciones, los seguidores de la artista la defendieron asegurando que ella no tenía que darle explicaciones a nadie por su cuerpo, mucho menos preocuparse por los comentarios negativos de los demás. “Eres perfecta y no necesitas dar explicaciones”, escribió un seguidor de Gómez.

Selena fue a la gala de premiación en compañía de su hermana, la pequeña Gracie Elliot Teefey. - Foto: Getty Images

La estrella del programa Only Murders in the Building, que lució un vestido —de Valentino— con un diseño de terciopelo negro con mangas abullonadas de color morado en strapless, fue nominada a su primer Globo de Oro en la categoría a ‘mejor actriz en comedia’ gracias a su interpretación en el papel de Mabel Mora del exitoso programa de Hulu, protagonizado por Steve Martin y Martin Short.

Esta no sería la primera vez que Selena responde a este tipo de cuestionamientos y críticas sobre su apariencia. En abril de 2022, volvió a hablar sobre el hecho de ser juzgada apariencia.

“Honestamente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos… ‘Eres demasiado pequeño’, ‘eres demasiado grande’, ‘eso no te queda’, na-na-neh-nehhh… soy perfecta como soy. ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!”, señaló en su momento.

Selena Gómez - Foto: Instagram @selenagomez

Selena Gómez rompió en llanto al hablar de Justin Bieber en su nuevo documental

Una escena del documental estrenado el pasado 4 de noviembre de 2022, sobre la vida de la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, ha conmovido a cientos de seguidores de la artista, puesto que se habla sobre una de las relaciones más icónicas tanto para el público, como por el impacto que tuvo en su vida, el noviazgo con Justin Bieber.

En My Mind & Me, documental producido por Apple TV+, se muestra el momento más difícil de la ruptura de la pareja, momento en el que escriben la famosa canción ‘Lose You to Love Me’, la cual fue dedicada a Bieber y en la que la artista dejó claro todos los sentimientos que estaba llevando dentro. Sin embargo, mientras Selena cuenta esta parte de su historia, rompe en llanto y este se convierte en uno de los momentos más conmovedores de la producción.

“Le envié un mensaje de texto a Julia Michaels y Justin Tranter y les dije: ‘Creo que estoy lista para decir que estoy triste’... Escribimos la canción en 45 minutos. La canción más rápida que he escrito”, reveló en el documental, haciendo referencia al momento exacto en el que se sintió un poco mejor para seguir adelante y cumplir con los mandatos de su disquera, el componer un tema sobre su ‘ex’.

“Se trata de más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también esperando que la gente pueda encontrar gracia y paz también en eso. La canción trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, agregó la cantante, dando su versión sobre lo que quiso expresar con su composición.

Selena Gómez: Imágenes tomadas del perfil oficial en Facebook y Twitter

Seguido a esto, la artista resaltó los momentos que tuvo que pasar en medio de su recuperación, puesto que su romance con Bieber fue totalmente público y estuvo en el ojo de la opinión mediática, además de que el cantante rápidamente se comprometió con su actual esposa, lo que también levantó cientos de rumores sobre los motivos de la ruptura.

“Todo era tan público. Me sentí atormentado por una relación pasada que nadie quería dejar. Entonces simplemente lo pasé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”, sentenció Gómez.