Seguidores de J Balvin le pasan factura y le piden borrar fotos de su pasado

J Balvin. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for Fanatics) | Foto: Getty Images for Fanatics

Muchos de los más de 51,5 millones de seguidores que tiene el cantante en la red social comentaron cosas positivas sobre el progreso y el cambio del antioqueño. Sin embargo, otros le han dejado muy claro que no son las imágenes más apropiadas para un artista como él, pues ahora lo quieren seguir viendo con los looks de última colección de las casas de alta costura que ya lo visten, siendo el hombre fashionista que ha creado durante los últimos años.

“¿En serio es usted? No se parece”; “Le apuesto que ahí era más feliz”; “Borra eso Jose”; “Pikachú siempre lo supo”; “El tribal en la última foto me mató 😂”; “solo fue cosa de firmar el pacto y tus fans subieron, papá no inventes, ¿qué esfuerzo? Jajaja, solo pactos y firmas, solo eso y listo”; “Uno no es feo sino pobre”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.