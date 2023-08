Britney Spears, alejada de su padre, experimenta nuevos temores por su salud

Primeras declaraciones de Britney Spears sobre su divorcio: “Ya no podía soportar el dolor”

Contexto: Primeras declaraciones de Britney Spears sobre su divorcio: “Ya no podía soportar el dolor”

Aunque ambos aseguran que la salud mental de Britney Spears está muy bien y que no es algo por lo que deban alarmarse; sin embargo, los seguidores de la estadounidense han notado comportamientos extraños en las publicaciones de la cantante.

Hace unos días compartió una fotografía donde se le veía luciendo un vestido verde y alzada por cuatro hombres, entre los que se encontraba su representante. Esto no fue lo curioso del post, sino el mensaje con el que lo acompañó.

“¡Cuando vas a quedar con un supuesto “amigo” y conduces una hora para comer pollo! Luego tienes que esperar en el coche y necesitas ir al baño... Sabía que los paparazzi estaban avisados porque el coche en el que estaba nunca se había usado antes... así que ¿cómo me siguieron? Malibu Canyon Road es la carretera más horrible para conducir... así que, ¿qué hace una p*rra como yo? Me pongo mi vestido verde y me presento a mis amigos. Invité a mis chicos favoritos y jugamos toda la noche”, escribió la cantante en Instagram.