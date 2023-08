Primeras declaraciones de Britney Spears sobre su divorcio: “Ya no podía soportar el dolor”

Tras más de un año de matrimonio y cerca de siete manteniendo un vínculo amoroso entre Britney Spears y Sam Asghari, la pareja tomó la decisión de separarse y, aunque no confirmaron las razones, se ha especulado entre los usuarios y la prensa internacional una posible infidelidad de la cantante norteamericana.

Incluso, aparentemente, también hubo actos de violencia; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.

Así mismo, supuestamente fue Sam Asghari quien solicitó el divorcio, el cual se encuentra en una pelea legal debido a que ambos han solicitado una manutención; mientras se esclarece la situación, tanto Britney como Sam han realizado diferentes pronunciamientos a través de las redes sociales sobre su separación.

Britney Spears, cantante norteamericana. | Foto: FilmMagic - Getty Images

El modelo de origen iraní fue el primero en confirmar la noticia y darles fin a los rumores con un corto comunicado publicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que guarda cariño y respeto por su ahora expareja sentimental.

“Después de seis años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido ponerle fin a nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Suele pasar. Pedir privacidad parece ridículo, así que solo les pediré a todos, incluidos los medios de comunicación, que sean amables y considerados”, escribió el hombre de 29 años.

Britney Spears y Sam Asghari. | Foto: Instagram @samasghari

En tanto, la ‘princesa del pop’ escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 42 millones de seguidores, junto a un particular video en el que se observa a Spears bailando la canción If de Janet Jackson con botas y en ropa interior.

En las palabras del post, que dedicó la cantante el pasado sábado 19 de agosto, la mujer aseguró: “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente”.

Britney inició su mensaje mencionando que no debería estar explicando las razones de la ruptura de su matrimonio, pero que tras lo ocurrido “no podía soportar el dolor”: “Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para explicar por qué. ¡Porque honestamente no es asunto de nadie!”.

La cantante dejó un largo mensaje sobre su reciente separación. Foto: Instagram @britneysperas. | Foto: Foto: Instagram @britneysperas.

Así mismo, dejó ver un lado más humano y sincero, agregando que no todo lo que ven sus seguidores es perfecto, como aparenta. “¡Llevo demasiado tiempo haciéndome la fuerte y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está muy lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades!”.

Además, Britney añadió que gracias a su padre ha podido sobrellevar esta situación y que si no fuera por él, seguramente ella ya habría sido medicada. “¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me mandarían lejos a lugares para que me curaran los médicos! Pero era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente... no bajo condiciones”.

Britney Spear es una de las artistas estadounidenses más polémicas de los últimos tiempos. | Foto: Getty Images

Finalmente, la reconocida cantante les aseguró a sus millones de seguidores que se mantendrá lo más fuerte posible mientras atraviesa el proceso de separación. Así mismo, les solicitó a sus fanáticos que no se olviden de sonreír.