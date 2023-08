“Las fuerzas se acaban”: exparticipante del ‘Desafío The Box’ se sinceró sobre una dura situación de salud que afronta

Hace unos días, la joven publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para dar a conocer cómo avanzaba su lesión y dijo: “Solo Dios sabe cuán difícil ha sido. Y aunque me ven en historias sonriendo, entrenando y amando la vida, la verdad no ha sido fácil”.

Luego añadió: “Lo que están viendo fue una toma de una resonancia magnética-artroresonancia con contraste (hace unos 20 días) es un examen especial que ayuda a mirar las articulaciones de la rodilla y otras cosas. El resultado que salió no fue positivo, tuve una complicación y para resumirles debo entrar nuevamente en un proceso quirúrgico obligatorio o no volveré a recuperar la movilidad de mi rodilla izquierda”.

“Como les repito, no está siendo fácil, así que agradezco a todo aquel que me aprecie y ore por mí, por mi mente, corazón y rodilla. Realmente las fuerzas se acaban y el rumbo se pierde y me he considerado una mujer muy fuerte, positiva, noble, trabajadora y a nada me le arrugo pero en este momento solo hay mucho ruido en la cabeza y tristeza en el corazón”.