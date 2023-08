La desagradable confesión que hicieron algunos exparticipantes del ‘Desafío The Box’

Pese a que el Desafío The Box 2023 ya llegó a su fin, los concursantes que hicieron parte de esta nueva temporada del reality de Caracol Televisión , siguen dando mucho de qué hablar a través de las redes sociales, esta vez por una serie de confesiones que hicieron “subidas de tono” y que pusieron a sudar a más de uno.

| Foto: Fotograma, 1:18:52, Dos mujeres son sentenciadas y un hombre vuelve a salir por exámenes médicos | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

El reality fue uno de los más vistos en Colombia | Foto: Fotograma, 1:18:52, Dos mujeres son sentenciadas y un hombre vuelve a salir por exámenes médicos | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

| Foto: 02:47|Byron regresa luego de que un Súper Humano saliera por lesión -Capítulo 46| Desafío The Box 2023

Los participantes vivieron momentos de felicidad y peleas | Foto: 02:47|Byron regresa luego de que un Súper Humano saliera por lesión -Capítulo 46| Desafío The Box 2023

No obstante, la confesión, que fue considerada por los mismos internautas como la más “desagradable”, fue la que hizo Sara Cifuentes al mencionar que “uno de aquí se tiraba pedos delante de Andrea Serna”.

Aleja, del ‘Desafío The Box’, habló sobre su triunfo y tiró pullas contra Guajira: “Me encanta callarles la boca”

Contexto: Aleja, del ‘Desafío The Box’, habló sobre su triunfo y tiró pullas contra Guajira: “Me encanta callarles la boca”

Ante su revelación, todos se mostraron un poco incómodos y hasta desconcertados, tratando de adivinar quién era el responsable de esta conducta, sin embargo, su objetivo no era exponer públicamente a su compañero que había hecho esto.

Por esta razón, Bogdan continuó con la dinámica revelando que a alguno de los que estaban presentes, le habían puesto los cachos mientras participaba en el reality. “Uno de aquí me decía que tenía mal aliento, pero él era el del mal aliento” , confesó Valeria Restrepo en medio de risas.

Como era de esperarse, tras escuchar las confesiones de los participantes del ‘Desafío’ las reacciones de los usuarios en redes no se hicieron esperar y estos han sido algunos de sus comentarios al respecto: “qué desagradable”; “pobre Andrea”; “muy incómodo eso”; “me he visto este video como 20 veces y me sigo riendo”; “qué asco”; “como que se iban pasando”.