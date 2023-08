Participante del ‘Desafío’, que se separó, fue sincera y expuso si tiene un romance con excompañero del reality

“Yo me separé, me separé apenas regresé del Desafío , como una semanita más y yo ya me estaba separando”, comentó en un post que realizó.

“En este momento de mi vida no me interesa tener nada con nadie, sino estar enfocada en mis sueños, en Matías, en las empresas...muchas cosas en las que tengo que pensar y en lo último que me interesa es en tener una relación con alguien” aseguró, agregando: “No lo deseo, acabo de salir de una muy bonita y hermosa que me enseñó mucho”.