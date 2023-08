Joven se llevó una gran sorpresa al abrir un contenedor que compró por $6 millones. Esto fue lo que encontró

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Tik Tok es una de las apps más usadas en el mundo | Foto: NurPhoto via Getty Images

Storage Hunters es uno de los programas que se ha dedicado a “cazarlos” y mostrar las ganancias o pérdidas de quienes los adquieren, pues las personas que toman la decisión de pagar por ello no saben lo que se encontrarán allí adentro.

TikTok da golpe de autoridad y firma alianza que llenará de música la aplicación; ya no habrá problemas con los derechos de autor

Contexto: TikTok da golpe de autoridad y firma alianza que llenará de música la aplicación; ya no habrá problemas con los derechos de autor

“Vamos a tener que aplicar lo de los programas de televisión de cortar el candado. (…) Ya pudimos, nada más que no tenemos esta llave, así que vamos a tener que darle la vuelta a la bodega para abrirla por atrás”, dijo el joven al mostrar el lugar donde estaba el contenedor.

“A la… como pueden ver nos acabamos de encontrar una Ford Explorer nuevecita. Así está por dentro la camioneta, está súper limpia por adentro, pero tenemos dificultades porque no encuentro las llaves, no hay llave en ningún lugar”.

Ante lo ocurrido, los seguidores del joven no dudaron en comentar lo afortunado que era y hasta recibió ofertas por el carro. “Por un momento pensé que solo había una caja vacía”; “Si los dueños lo abandonan pasan a ser propiedad del almacén y ellos lo pueden vender”; “Te la compro”; “Juré ver las llaves en el portavaso”; “Yo no me meto a ese carro sin que se revise primero”; “Le sacas el plástico de abajo, unes los cables a lo GTA y arranca”; “La catafixia”; “Aquí en Atlanta cuestan 60 dólares por muy caros, mil 500 están carísimos” y “Eso se llama tener mucha suerte”.