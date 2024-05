¿Broma o realidad? Aída Victoria Merlano sorprendió con foto de un posible embarazo

Una de las influencers colombianas que se vuelve tendencia y motivo de conversación por cualquier hecho, acción o palabra que diga es la barranquillera Aída Victoria Merlano, quien a pesar de estar atravesando un lío legal de una condena, sigue dando de qué hablar en sus redes sociales.

Desde antes de que conociera que su condena había tomado un giro y se había dado un aumento de tiempo que llega a los 13 años de prisión, sin posibilidad de arresto domiciliario, la también empresaria se dio un viaje a varios países de Europa con su novio, el polémico streamer Westcol.

Aída Victoria Merlano Instagram | Foto: Aída Victoria Merlano Instagram

Aunque muchos creyeron que este fue el último momento de disfrute de la barranquillera, no fue así, pues aún sabiendo las novedades de su proceso judicial y de haber pasado momentos amargos por lo mismo, Aída Victoria aseguró que va a seguir “dando la pelea” junto con sus abogados, e incluso se fue de viaje nuevamente a Europa, pero esta vez sola, y según ella a “un retiro”.

Aída Victoria Merlano despertó dudas de posible embarazo

En las últimas horas, la influencer barranquillera publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella sosteniendo una videocámara con la mano. Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores y de los internautas fue un relevante detalle de su cuerpo.

En la fotografía se puede ver cómo Merlano está usando un vestido largo ceñido al cuerpo que le hace resaltar una prominente barriguita de embarazo, y junto a ella un mensaje que ella misma escribió dando a conocer que tiene algo muy importante por decir.

“Tengo que contarles algo hoy a las 4:00 pm”, escribió Aída Victoria Merlano.

Aída Vicroria Merlano despierta sospechas de embarazo | Foto: Captura de pantalla Instagram de Aída Victoria Merlano

Con respecto a esta publicación, son varios los seguidores que realmente sospechan de un posible embarazo, por los deseos que ha revelado la creadora de contenido en varias oportunidades, pero por otro lado, hay quienes piensan que se trata de algún proyecto o alguna publicidad.

Aída Victoria quiere ser mamá

Desde el año pasado, la colombiana manifestó que ya se siente lista para ser mamá, pues es algo que ha anhelado desde hace años, según reveló en una entrevista que le concedió a la periodista española Eva Rey, en su formato Desnúdate con Eva.

Rey le preguntó directamente si quería tener hijas, a lo que ella respondió: “Ay sí, me muero [...] Sueño con ella, se parece mucho a mí. Me la sueño como yo, como blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho”.

Además, Aída aseguró que en varias oportunidades ha soñado con una niña: “Cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”, dijo la influencer barranquillera.

Sin embargo, y a pesar de que nuevamente estableció una relación seria con Westcol, y de que ya estaba tomando suplementos para prepararse, Aída Victoria Merlano decidió ponerle pausa a sus deseos de ser madre por su proceso judicial, según relató en su cuenta oficial de Instagram.

“Ustedes saben que mi deseo es ser mamá, de hecho, tenía hasta el pre natal comprado para organizarlo, planearlo, porque yo quería empezar a buscar bebé por ahí en junio. Ya con mi situación es muy complicado”, dijo.

La 'influenciadora' mostró la foto de su cédula en redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam