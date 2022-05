Camille Vasquez: ¿quién es la temida abogada que representa a Johnny Depp?

El juicio entre los actores Amber Heard y Johnny Depp los ha llevado a los dos a dar sus declaraciones sobre la situación vivida como pareja. Recientemente, fue la actriz quien pasó al estrado y fue interrogada por el equipo legal del actor, el cual estuvo liderado por la abogada Camille Vasquez.

La abogada interrogó a Heard sobre violencia doméstica, particularmente sobre esa ocasión en la cual supuestamente Depp le rompió la nariz y la golpeó en los labios y la cabeza.

Luego de la declaración de Ambert Heard, la abogada Camille Vasquez mostró en el juicio unas fotografías de la actriz días después de la supuesta agresión, en las cuales no se ven los signos de violencia en su rostro.

Heard respondió que cubrió los golpes con maquillaje e indicó que no buscó atención médica luego de recibir las supuestas lesiones de su expareja. Camille Vasquez le respondió que “probablemente no había registros, porque no había nada que probar”, en palabras que recoge el portal Milenio.

El equipo legal Brown Rudnick es el encargado de defender en este juicio al actor Johnny Depp, en el cual la abogada Camille Vasquez es miembro. En el perfil oficial describen a la abogada como una “experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados. También tiene una amplia trayectoria en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos”.

La abogada anteriormente trabajaba con una firma en Los Ángeles y ahora forma parte de los abogados que defienden a Depp, en este juicio que ha sido transmitido públicamente y se ha catalogado como uno de los más polémicos en Hollywood.

Amber Heard dice que el pleito con Johnny Depp es una “tortura”

Amber Heard testificó que la demanda multimillonaria por difamación en su contra iniciada por su exesposo Johnny Depp es una “tortura” y ella solo quiere que la deje en paz para seguir adelante.

La actriz, de 36 años, también dijo que decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016, porque la violencia se había vuelto algo “normal” en él y le hacía temer por su vida.

“Tenía que dejarlo”, dijo Heard. “Sabía que de no hacerlo no sobreviviría. Estaba tan asustada que creía que iba a terminar muy mal para mí”, dijo la actriz.

Heard aseguró que Depp podía convertirse, física y sexualmente, en un “monstruo” abusivo cuando estaba tomando y sus esfuerzos para reducir la droga y el alcohol fallaron.

“El monstruo había sido esa cosa que ahora era lo normal y no la excepción. La violencia era ahora normal”, explicó al jurado conformado por siete personas que escuchan los testimonios en un tribunal de Fairfax, Virginia.

La actriz estadounidense Amber Heard fue interrogada por la abogada Camille Vasquez. - Foto: AFP

El actor, de 58 años, quien entregó su testimonio a finales de abril, niega haber golpeado a Heard y afirma que ella era la violenta.

La estrella de la franquicia Piratas del Caribe acusa a su exmujer de haber arruinado su reputación y su carrera, al afirmar en un artículo publicado en 2018 por el Washington Post en el que ella, sin mencionar a Depp, se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

El actor reclama 50 millones de dólares de reparación. Ella contraatacó pidiendo el doble, al acusarlo de “violencia física desenfrenada y abuso”.

La actriz afirma que el juicio la ha obligado a revivir “una y otra vez los más íntimos, penosos y profundamente humillantes asuntos y cosas personales a las que sobrevivió”.

“Quiero seguir adelante y quiero que Johnny siga adelante”, dijo Heard. “Solo quiero que él me deje en paz”.