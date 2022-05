Johny Depp: el ocaso del actor y los millones que se le han ido

A Johnny Depp el mundo se la ha venido desmoronando. Este jueves su exesposa, la también actriz Amber Heard relató escenas escabrosas de lo que había vivido con él. Muchas superan con creces el nivel de violencia que se registra en las cintas de Hollywood que protagonizan. La mujer contó, por ejemplo, que Depp la agredió sexualmente y la amenazó con “cortarle” la cara con una botella rota durante una acalorada discusión, un mes después de su matrimonio en 2015.

La actriz de “Aquaman”, de 36 años, relató múltiples casos de presuntos abusos físicos y sexuales durante su segundo día como testigo en el caso de difamación presentado en su contra por la estrella de “Piratas del Caribe”. De manera cruda contó por ejemplo, como durante la grabación de Piratas del Caribe “en algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara”. Con la voz quebrada, Heard dijo que Depp le arrancó la bata y la agredió sexualmente con una botella. “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, dijo, mientras amenazaba repetidamente con matarla. Heard afirmó que logró escapar y a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en todas las superficies de la casa.

En medio de toda esa seguidilla de acusaciones se ha conocido también cómo desde que esa historia de violencia intrafamiliar comenzó, la vida profesional del actor se derrumbó. Uno de los primeros que lo rechazó públicamente fue precisamente Disney. Le iban a pagar 22,5 millones de dólares por una sexta película de “Piratas del Caribe”, pero Disney desechó el proyecto tras este escándalo, dijo el lunes el agente del actor.

Jack Whigham, quien testificó por video en un tribunal en las afueras de Washington, donde desde hace tres semanas se lleva a cabo un juicio de alto perfil entre los ex cónyuges, afirmó que la columna de Heard en el Washington Post (en la que ella narró lo que vivía en casa) fue “catastrófica” para la carrera de Depp en Hollywood.

“Después del artículo de opinión era imposible conseguirle una película de estudio”, dijo Whigham al jurado de siete personas que sigue el caso en un tribunal en el estado de Virginia. Whigham, agente de Depp desde 2016, dijo que se había llegado a un acuerdo con Disney para que el actor volviera a interpretar al Capitán Jack Sparrow en una sexta entrega de la lucrativa franquicia “Piratas del Caribe”.

“Cerramos el trato en 22,5 millones de dólares”, relató. Pero Disney decidió ir en una “dirección diferente” luego de la publicación en diciembre de 2018 del artículo de opinión de Heard en el Post, dijo Whigham. “Me puse en contacto con ellos con éxito, pero no logré rescatar el papel en ‘Piratas del Caribe’ para Johnny”, contó.

Depp demandó a Heard por difamación por la columna que ella escribió para el Post, en la que se describió como una “figura pública que representa la violencia doméstica”. Heard, de 36 años, quien tuvo un papel protagónico en el film “Aquaman”, nunca nombró a Depp, de 58 años, pero el actor la demandó por insinuar que era un abusador y reclama 50 millones de dólares en daños.

Heard, nacida en Texas, contrademandó, pidiendo 100 millones de dólares y alegando que sufrió “violencia física y abuso desenfrenados” a manos de él. Depp ha negado haber abusado físicamente de Heard y afirmó en el juicio que era ella la que frecuentamente era violenta en la relación.

Whigham, interrogado por los abogados de Heard, dijo que el acuerdo con Disney sobre la compensación de Depp por una nueva película de “Piratas del Caribe” fue “verbal” y que no hubo un contrato firmado. “Hubo un entendimiento de cuál iba a ser el trato”, explicó.

No solo fue Piratas del Caribe

Whigham también detalló la compensación de Depp por otras películas que éste hizo en 2017. Dijo que recibió 8 millones de dólares por “Ciudad de mentiras”, 10 millones de dólares por “Asesinato en el Expreso de Oriente”, y 13,5 millones de dólares por “Animales fantásticos”. En 2018, “quería tomarse un tiempo para él” y filmó “solo” dos películas independientes en el otoño boreal: “El profesor”, por 3,5 millones, y “Esperando a los bárbaros”, por 1 millón, agregó Whigham.

En enero de 2019, le iban a pagar 3 millones de dólares por una película llamada “Minamata”, dijo el agente. Pero “fue muy, muy difícil mantener el proyecto”, dijo Whigham. “La financiación se volvió inestable, el presupuesto tuvo que reducirse, el caché de Johnny se bajó para salvar la película”.

También testificó el lunes Travis McGivern, miembro del equipo de seguridad de Depp. McGivern dijo que estuvo presente en una discusión entre la pareja en su penthouse de Los Ángeles durante la cual Heard golpeó a Depp en la cara, le arrojó una lata de Red Bull y lo escupió. El guardaespaldas dijo que escoltó a Depp “por su seguridad”.

“Mi trabajo es garantizar la seguridad y el bienestar de mis clientes”, dijo. “Era hora de hacer mi trabajo y sacarlo de allí”. Depp presentó la demanda por difamación en Estados Unidos después de perder un caso por difamación en Londres en noviembre de 2020 que presentó contra el tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”. El actor demandó a sus editores en un juicio que expuso su abuso de drogas y alcohol.

A pesar de la controvesia, Depp no ha perdido seguidores en las redes sociales sino que los ha sumado. Según el portal especializado Good Show, “el actor ha superado los 12 millones de seguidores en Instagram, casi dos años después de unirse a la aplicación propiedad de Facebook. La superestrella de Hollywood alcanzó el hito al compartir solo 20 publicaciones en Instagram. El actor sigue solo a 124 personas en la aplicación para compartir fotos y videos a la que se unió en abril de 2020″.

Depp, tres veces nominado al Óscar, y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película “Diario de un seductor” (The Rum Diary) y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio finalizó dos años después.

*Con información de la AFP.