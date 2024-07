Cantante colombiano fue víctima de robo en la Copa América mientras celebraba triunfo de Colombia, habría sido una compatriota

Cada uno de los encuentros deportivos, despertó la emoción de la mayoría de colombianos, que no se han perdido ninguno de los juegos, para enviar toda la energía al seleccionado colombiano, tal y como se ha podido ver en las redes sociales.

Todo quedó grabado en un video que el mismo cantante publicó en su perfil de Instagram, donde para festejar lo bien que le ha ido a Colombia en la Copa América , quiso grabar un popular trend que tiene su canción Chismofilia , pero no logró percatarse que una de las personas que estaba en el lugar, tenía otras intenciones.

Cabe resaltar que hasta el momento el cantante no ha hecho mención al tema, por lo que no ha dado a conocer que la persona logró quitarle algún objeto.

Las imágenes han despertado toda clase de reacciones, muchos lanzando fuertes críticas a la mujer, entre las que se destacan comentarios como ¿Alguien vio robando a esa vieja?”, el cual generó indignación y otro de los internautas escribió “La señora de atrás no sufre de Chismofilia sino de ladronfilia” y otras personas más agregaron “Ay, y ese cosquilleo de esa señora qué fue”, “Y que me dice la vieja que disimuladamente lo estaba robando”, “¿Alguien sabe si lo logró robar?”, “Esa señora hace parte de los envidiosos 🤮🤮 con la camisa de nuestra sele y robándo al señorazo”.