Capital Fest: esta es la lista completa de las bandas confirmadas

Esta es la lista completa de las bandas que tocarán en Capital Fest

The Mills, por su parte, se suma a la lista como una de las bandas de rock alternativo más importantes de Colombia, con más de 15 años de trayectoria y una influencia musical bastante fuerte por bandas de rock alternativo como U2, Linkin Park y Radio Head. Su primer trabajo discográfico fue Don´t Care What They Think, su primer EP publicado en 2007.